Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hop
6.4
Hop - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Hop
6.4

Hop

, 2011
Hop
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Hop
6.4
Hop - Dubbed trailer
Hop  Dubbed trailer

Synopsis

E.B., the Easter Bunny's teenage son, heads to Hollywood, determined to become a drummer in a rock 'n' roll band. In LA, he's taken in by Fred after the out-of-work slacker hits E.B. with his car.

Cast

James Marsden
James Marsden
Fred O'Hare
Kaley Cuoco
Kaley Cuoco
Sam O'Hare
Elizabeth Perkins
Elizabeth Perkins
Bonnie O'Hare
Chelsea Handler
Mrs. Beck
Russell Brand
Russell Brand
Production Assistant
Hugh Laurie
Hugh Laurie
E.B.'s Dad
Hank Azaria
Hank Azaria
Phil
Aleksandr Panayotov
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Gary Cole
Gary Cole
Henry O'Hare
Tiffany Espensen
Alex O'Hare
David Hasselhoff
David Hasselhoff
David Hasselhoff
Director Tim Hill
Writer Cinco Paul, Ken Daurio, Brian Lynch
Composer Christopher Lennertz
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2011
Online premiere 1 April 2011
World premiere 30 March 2011
Release date
9 June 2011 Russia UPI 0+
7 April 2011 Australia
9 June 2011 Belarus
21 April 2011 Brazil
1 April 2011 Canada
31 March 2011 Denmark
22 April 2011 Finland
6 July 2011 France
30 March 2011 Germany
1 April 2011 Great Britain
30 March 2011 Greece K
1 April 2011 Ireland
1 April 2011 Italy
19 August 2011 Japan
9 June 2011 Kazakhstan
1 April 2011 Lithuania V
30 March 2011 Netherlands
7 April 2011 Portugal
30 March 2011 Romania AP
1 April 2011 Sweden
1 April 2011 USA
9 June 2011 Ukraine
MPAA PG
Budget $63,000,000
Worldwide Gross $184,367,665
Production Universal Pictures, Relativity Media, Illumination Entertainment
Also known as
Hop, Fábrica de dulces del conejo de Pascua, Hopp, Fábrica de doces do coelho da páscoa, Hop - Rebelde sem Páscoa, Hop arnav, Hop- Ţop, Hop-Top, Hop: Osterhase oder Superstar?, Hop: Rebelde sin Pascua, Hop!, I Hop, Op, Skakutavac, Thỏ Phục Sinh, Бунт ушастых, Гоп, Скок-подскок, हॉप, イースターラビットのキャンディ工場, 復活反斗王, 拯救小兔, 開運兔, Thỏ Láu, Velykų zuikis, Velikonoční superzajda, הופ הארנב, Бунт вухатих, הופ ארנב, Velykų zuikis – rokeris su svajone!

Film rating

6.4
Rate 22 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2830 In the Comedy genre  747 In films of USA  1720 In films of 2011  112

Film Trailers

All trailers
Hop - Dubbed trailer
Hop Dubbed trailer
Hop - Clip 7
Hop Clip 7
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hop

Quotes

E.B. Hey, wait. You're not surprised I'm a talking rabbit.
David Hasselhoff Little man, my best friend is a talking car.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Hop

Alvin and the Chipmunks
Alvin and the Chipmunks Family, Comedy
2007, USA
6.0
Despicable Me
Despicable Me Family, Animation
2010, USA
7.0
Domovyonok Kuzya
Domovyonok Kuzya Comedy, Family
2024, Russia
6.0
Malyshariki. Den rozhdeniya
Malyshariki. Den rozhdeniya Animation, Family
2024, Russia
6.0
The Nut Job
The Nut Job Animation, Comedy
2013, Canada / USA
5.0
Sherlock Gnomes
Sherlock Gnomes Animation
2018, USA / Great Britain
5.0
Peter Rabbit
Peter Rabbit Animation, Family, Children's
2018, USA
7.0
The Smurfs 2
The Smurfs 2 Animation, Fantasy, Family, Comedy
2013, USA
5.0
Free Birds
Free Birds Comedy, Animation
2013, USA
5.0
Planes
Planes Animation, Family
2013, USA
6.0
The Three Stooges
The Three Stooges Comedy
2012, USA
5.0
The Lorax
The Lorax Animation, Fantasy, Family
2012, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more