|9 June 2011
|Russia
|UPI
|0+
|7 April 2011
|Australia
|9 June 2011
|Belarus
|21 April 2011
|Brazil
|1 April 2011
|Canada
|31 March 2011
|Denmark
|22 April 2011
|Finland
|6 July 2011
|France
|30 March 2011
|Germany
|1 April 2011
|Great Britain
|30 March 2011
|Greece
|K
|1 April 2011
|Ireland
|1 April 2011
|Italy
|19 August 2011
|Japan
|9 June 2011
|Kazakhstan
|1 April 2011
|Lithuania
|V
|30 March 2011
|Netherlands
|7 April 2011
|Portugal
|30 March 2011
|Romania
|AP
|1 April 2011
|Sweden
|1 April 2011
|USA
|9 June 2011
|Ukraine