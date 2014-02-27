Cast
Konstantin Glushkov
Dyadya Vitya
Cast and Crew
Writer
Konstantin Glushkov
Composer
Aleksandr Kryukov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2014
World premiere
27 February 2014
Release date
|27 February 2014
|Russia
| Кинография
|12+
|27 February 2014
|Belarus
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|27 February 2014
|Kazakhstan
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|29 April 2014
|USA
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|27 February 2014
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,436,158
Production
Piton Company
Also known as
Spiral, Spiral - Giochi di potere, Спираль, 極限特工