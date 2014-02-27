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Poster of Spiral
5.1
Spiral - Trailer
Kinoafisha Films Spiral
5.1

Spiral

, 2014
Spiral
Russia / Thriller, Action / 18+
Trailers
Poster of Spiral
5.1
Spiral - Trailer
Spiral  Trailer

Cast

Konstantin Kryukov
Konstantin Kryukov
Stas
Anatoliy Rudenko
Anatoliy Rudenko
Alex
Veniamin Smekhov
Veniamin Smekhov
Yakob
Aleksandr Yatsko
Aleksandr Yatsko
Boris
Nikita Vysotsky
Nikita Vysotsky
Leonid
Klarissa Barskaya
Katya
Vladimir Sterzhakov
Vladimir Sterzhakov
Advocat
Marina Kudelinskaya
Marina Kudelinskaya
Renata Piotrovski
Renata Piotrovski
Yulia Parshuta
Konstantin Glushkov
Dyadya Vitya
Ramilya Iskander
Katya
Director Andrey Volgin
Writer Konstantin Glushkov
Composer Aleksandr Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2014
World premiere 27 February 2014
Release date
27 February 2014 Russia Кинография 12+
27 February 2014 Belarus
27 February 2014 Kazakhstan
29 April 2014 USA
27 February 2014 Ukraine
Worldwide Gross $1,436,158
Production Piton Company
Also known as
Spiral, Spiral - Giochi di potere, Спираль, 極限特工

Film rating

5.1
Rate 13 votes
3.9 IMDb
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