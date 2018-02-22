Cast
Cast and Crew
Writer
Aleksandr Shevtsov
Composer
Yuriy Poteenko
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2017
Online premiere
28 September 2018
World premiere
22 February 2018
Release date
|22 February 2018
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|22 February 2018
|Belarus
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|22 February 2018
|Kazakhstan
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Worldwide Gross
$1,537,478
Production
Central Partnership Productions, KIT Film Studio, Russian Cinema Fund
Also known as
Rubezh, Frontier, Frontier - Ai confini del tempo, Grenzgänger - Zwischen den Zeiten, Kaitseliin, Robeža: Atpakaļ nākotnē, Zamanın Sınırında, Рубеж, フロンティア, Невский пятачок, 边境迷雾, 激战阵线