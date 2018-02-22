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Poster of Frontier
5.8
Frontier - Trailer 2
Kinoafisha Films Frontier
5.8

Frontier

, 2017
Rubezh
Russia / Sci-Fi, History, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Frontier
5.8
Frontier - Trailer 2
Frontier  Trailer 2

Cast

Pavel Priluchnyy
Pavel Priluchnyy
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Panaitov
Kristina Brodskaya
Kristina Brodskaya
Aleksandr Korshunov
Aleksandr Korshunov
Viktor Dobronravov
Viktor Dobronravov
Grachev
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Dmitriy Kulichkov
Dmitriy Kulichkov
Alexander Engelhart
Alexander Engelhart
Semyon Treskunov
Semyon Treskunov
Kirill Käro
Kirill Käro
Doctor Lavrusenko
Elena Lyadova
Elena Lyadova
Igor Petrenko
Igor Petrenko
Director Dmitriy Tyurin
Writer Aleksandr Shevtsov
Composer Yuriy Poteenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2017
Online premiere 28 September 2018
World premiere 22 February 2018
Release date
22 February 2018 Russia Централ Партнершип 12+
22 February 2018 Belarus
22 February 2018 Kazakhstan
Worldwide Gross $1,537,478
Production Central Partnership Productions, KIT Film Studio, Russian Cinema Fund
Also known as
Rubezh, Frontier, Frontier - Ai confini del tempo, Grenzgänger - Zwischen den Zeiten, Kaitseliin, Robeža: Atpakaļ nākotnē, Zamanın Sınırında, Рубеж, フロンティア, Невский пятачок, 边境迷雾, 激战阵线

Film rating

5.8
Rate 33 votes
5.3 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3453 In the Sci-Fi genre  452 In the History genre  130 In the Adventure genre  650 In films of Russia  557 In films of 2017  152
Updated 25 February 2026

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