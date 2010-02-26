Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Green Zone
7.2
Green Zone - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Green Zone
7.2

Green Zone

, 2009
Green Zone
USA, Great Britain / Drama, War / 18+
Trailers
Poster of Green Zone
7.2
Green Zone - Dubbed trailer
Green Zone  Dubbed trailer

Synopsis

Discovering covert and faulty intelligence causes a U.S. Army officer to go rogue as he hunts for Weapons of Mass Destruction in an unstable region.

Cast

Matt Damon
Matt Damon
Miller
Jason Isaacs
Jason Isaacs
Briggs
Greg Kinnear
Greg Kinnear
Clark Poundstone
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Amy Ryan
Amy Ryan
Igal Naor
Igal Naor
Al Rawi
Said Faraj
Seyyed Hamza
Faycal Attougui
Al Rawi Bodyguard
Aymen Hamdouchi
Ayad Hamza
Nicoye Banks
Perry
Jerry Della Salla
Wilkins
Sean Huze
Conway
Director Paul Greengrass
Writer Brian Helgeland, Rajiv Chandrasekaran
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2009
Online premiere 11 October 2019
World premiere 26 February 2010
Release date
11 March 2010 Russia UPI 16+
12 March 2010 Australia
19 March 2010 Austria
11 March 2010 Belarus
14 April 2010 Belgium
12 August 2010 Bolivia
11 March 2010 Brazil
26 March 2010 Bulgaria
12 March 2010 Canada
26 August 2010 Chile
20 August 2010 Colombia
29 April 2010 Croatia
3 June 2010 Czechia
25 March 2010 Denmark
6 August 2010 Ecuador
17 March 2010 Egypt
26 March 2010 Estonia
12 March 2010 Finland
14 April 2010 France
18 March 2010 Germany
11 April 2010 Ghana
12 March 2010 Great Britain
15 April 2010 Greece
3 June 2010 Hong Kong
3 June 2010 Hungary
12 March 2010 Iceland
12 March 2010 Indonesia
12 March 2010 Ireland
23 April 2010 Italy
14 May 2010 Japan
11 March 2010 Kazakhstan
11 April 2010 Kenya
18 March 2010 Kuwait
2 April 2010 Latvia
18 March 2010 Lebanon
26 March 2010 Lithuania
11 March 2010 Malaysia
23 April 2010 Mexico
15 April 2010 Netherlands
18 March 2010 New Zealand
4 June 2010 Nigeria
12 March 2010 Norway
11 April 2010 Panama
24 June 2010 Peru
12 March 2010 Philippines
4 June 2010 Poland
8 April 2010 Portugal
9 April 2010 Romania
11 March 2010 Singapore
18 March 2010 Slovenia
28 May 2010 South Africa
25 March 2010 South Korea
12 March 2010 Spain
12 March 2010 Sweden
14 April 2010 Switzerland
12 March 2010 Taiwan
11 March 2010 Thailand
30 April 2010 Turkey
18 March 2010 UAE
11 March 2010 USA
11 March 2010 Ukraine
20 August 2010 Uruguay
25 June 2010 Venezuela
MPAA R
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $113,377,594
Production Universal Pictures, StudioCanal, Relativity Media
Also known as
Green Zone, La ciudad de las tormentas, Зелена зона, Bão Táp Sa Mạc, Green Zone: Combate pela Verdade, Green zone: Districte protegit, Green Zone: Distrito protegido, Imperial Life in the Emerald City, La zone verte, Oudeteri zoni, Pod paľbou, Roheline tsoon, Slobodna zona, Untitled Paul Greengrass Project, Yeşil Bölge, Zaļā zona, Žalioji zona, Zelena cona, Zelená zóna, Zielona strefa, Zöld zóna, Zona verde, Ουδέτερη ζώνη, Не брати живим, Не брать живым, इराक पर हमला, グリーン・ゾーン, 關鍵指令, Ne brat zhivym, منطقه سبز, Слободна зона, グリーン・ゾーン：2010, 叛諜, 그린 존, Khu Vực Xanh, 绿色地带

Film rating

7.2
Rate 45 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1519 In the Drama genre  692 In the War genre  71 In films of USA  926 In films of Great Britain  122 In films of 2009  48

Film Trailers

All trailers
Green Zone - Dubbed trailer
Green Zone Dubbed trailer
Green Zone - Featurette
Green Zone Featurette
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Green Zone

Quotes

Miller What happened to your leg?
Freddy My leg is in Iran. Since 1987. Me too, I fight for my country.
Miller Freddy listen, you give me your information, I'm going to get you a reward for what you did today.
Freddy Award... You think I do this for money? You think I don't care about my country? I see what's happening. You don't think I see what's happening? And all the people now, they have no water, they have no electricity - you think I do this for reward? You don't think I do this for me? For my future. For my country. For all these things? Whatever you want here, I want more than you want. I want to help my country.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Green Zone

Fair Game
Fair Game Action, Thriller, Biography, Drama
2010, USA
7.0
Jarhead
Jarhead Drama, War, Action, Comedy
2005, Germany / USA
7.0
United 93
United 93 Drama
2006, USA / Great Britain / France
7.0
The Bourne Ultimatum
The Bourne Ultimatum Adventure, Thriller, Drama, Action
2007, USA
7.0
The Bourne Supremacy
The Bourne Supremacy Adventure, Thriller, Mystery, Action, Drama
2004, USA / Germany
7.0
Bloody Sunday
Bloody Sunday Drama, History
2002, Ireland / Great Britain
7.0
Jason Bourne
Jason Bourne Thriller, Action
2016, USA
6.0
Eye in the Sky
Eye in the Sky Drama, Thriller, War
2015, Great Britain
7.0
Good Kill
Good Kill Thriller
2015, USA
6.0
Good Luck Algeria
Good Luck Algeria Comedy, Sport
2015, Belgium / France
5.0
The Monuments Men
The Monuments Men War, Biography, Action, Drama
2014, USA / Germany
5.0
Kill the Messenger
Kill the Messenger Thriller, Crime, Drama, Detective
2014, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more