|11 March 2010
|Russia
|UPI
|16+
|12 March 2010
|Australia
|19 March 2010
|Austria
|11 March 2010
|Belarus
|14 April 2010
|Belgium
|12 August 2010
|Bolivia
|11 March 2010
|Brazil
|26 March 2010
|Bulgaria
|12 March 2010
|Canada
|26 August 2010
|Chile
|20 August 2010
|Colombia
|29 April 2010
|Croatia
|3 June 2010
|Czechia
|25 March 2010
|Denmark
|6 August 2010
|Ecuador
|17 March 2010
|Egypt
|26 March 2010
|Estonia
|12 March 2010
|Finland
|14 April 2010
|France
|18 March 2010
|Germany
|11 April 2010
|Ghana
|12 March 2010
|Great Britain
|15 April 2010
|Greece
|3 June 2010
|Hong Kong
|3 June 2010
|Hungary
|12 March 2010
|Iceland
|12 March 2010
|Indonesia
|12 March 2010
|Ireland
|23 April 2010
|Italy
|14 May 2010
|Japan
|11 March 2010
|Kazakhstan
|11 April 2010
|Kenya
|18 March 2010
|Kuwait
|2 April 2010
|Latvia
|18 March 2010
|Lebanon
|26 March 2010
|Lithuania
|11 March 2010
|Malaysia
|23 April 2010
|Mexico
|15 April 2010
|Netherlands
|18 March 2010
|New Zealand
|4 June 2010
|Nigeria
|12 March 2010
|Norway
|11 April 2010
|Panama
|24 June 2010
|Peru
|12 March 2010
|Philippines
|4 June 2010
|Poland
|8 April 2010
|Portugal
|9 April 2010
|Romania
|11 March 2010
|Singapore
|18 March 2010
|Slovenia
|28 May 2010
|South Africa
|25 March 2010
|South Korea
|12 March 2010
|Spain
|12 March 2010
|Sweden
|14 April 2010
|Switzerland
|12 March 2010
|Taiwan
|11 March 2010
|Thailand
|30 April 2010
|Turkey
|18 March 2010
|UAE
|11 March 2010
|USA
|11 March 2010
|Ukraine
|20 August 2010
|Uruguay
|25 June 2010
|Venezuela