|28 April 2006
|Russia
|UPI
|16+
|31 August 2006
|Argentina
|17 August 2006
|Australia
|1 September 2006
|Austria
|5 July 2006
|Belgium
|28 April 2006
|Canada
|31 August 2006
|Chile
|24 August 2006
|Czechia
|11 August 2006
|Denmark
|22 November 2006
|Egypt
|8 September 2006
|Estonia
|18 August 2006
|Finland
|12 July 2006
|France
|1 June 2006
|Germany
|2 June 2006
|Great Britain
|31 August 2006
|Greece
|31 August 2006
|Hong Kong
|17 August 2006
|Hungary
|1 September 2006
|Iceland
|2 June 2006
|Ireland
|31 August 2006
|Israel
|6 July 2006
|Italy
|12 August 2006
|Japan
|28 April 2006
|Kazakhstan
|5 July 2006
|Kuwait
|1 September 2006
|Latvia
|25 August 2006
|Lithuania
|18 August 2006
|Mexico
|29 June 2006
|Netherlands
|18 August 2006
|Norway
|1 September 2006
|Panama
|5 July 2006
|Philippines
|1 September 2006
|Poland
|24 August 2006
|Portugal
|1 September 2006
|Romania
|31 August 2006
|Slovenia
|7 September 2006
|South Korea
|23 August 2006
|Spain
|18 August 2006
|Sweden
|1 June 2006
|Switzerland
|3 August 2006
|Thailand
|1 September 2006
|Turkey
|28 June 2006
|UAE
|28 April 2006
|USA
|28 April 2006
|Ukraine
|1 September 2006
|Venezuela