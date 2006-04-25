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Poster of United 93
7.7
Kinoafisha Films United 93
7.7

United 93

, 2006
United 93
USA, Great Britain, France / Drama / 18+
Poster of United 93
7.7

Cast

Lewis Alsamari
Trish Gates
Sandra Bradshaw
Christian Clemenson
Kate Jennings Grant
Jamie Harding
Corey Johnson
Corey Johnson
Peter Marinker
Michael J. Reynolds
John Rothman
Rebecca Schull
Rebecca Schull
Chip Zien
David Rasche
David Rasche
Director Paul Greengrass
Writer Paul Greengrass
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
World premiere 25 April 2006
Release date
28 April 2006 Russia UPI 16+
31 August 2006 Argentina
17 August 2006 Australia
1 September 2006 Austria
5 July 2006 Belgium
28 April 2006 Canada
31 August 2006 Chile
24 August 2006 Czechia
11 August 2006 Denmark
22 November 2006 Egypt
8 September 2006 Estonia
18 August 2006 Finland
12 July 2006 France
1 June 2006 Germany
2 June 2006 Great Britain
31 August 2006 Greece
31 August 2006 Hong Kong
17 August 2006 Hungary
1 September 2006 Iceland
2 June 2006 Ireland
31 August 2006 Israel
6 July 2006 Italy
12 August 2006 Japan
28 April 2006 Kazakhstan
5 July 2006 Kuwait
1 September 2006 Latvia
25 August 2006 Lithuania
18 August 2006 Mexico
29 June 2006 Netherlands
18 August 2006 Norway
1 September 2006 Panama
5 July 2006 Philippines
1 September 2006 Poland
24 August 2006 Portugal
1 September 2006 Romania
31 August 2006 Slovenia
7 September 2006 South Korea
23 August 2006 Spain
18 August 2006 Sweden
1 June 2006 Switzerland
3 August 2006 Thailand
1 September 2006 Turkey
28 June 2006 UAE
28 April 2006 USA
28 April 2006 Ukraine
1 September 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $76,700,659
Production Universal Pictures, StudioCanal, Sidney Kimmel Entertainment
Also known as
United 93, Vuelo 93, Let 93, Flug 93, Let číslo 93, 93-iasis reisas, A United 93-as, Chuyến Bay Số Hiệu 93, Flight 93, Lot 93, Ptisi 93, Tissa 93, Uçuş 93, United vol 93, Vol 93, Voo 93, Vôo United 93, Yunaiteddo 93, Zborul United 93, Πτήση 93, Загублений рейс, Лет 93, Лет 93/Let 93, Полет 93, Потерянный рейс, ユナイテッド93, 聯航93, 93航班, Юнайтед 93, United 93 (Flight 93), United 93 (Vuelo 93), ユナイテッド93：2006

Film rating

7.7
Rate 12 votes
7.6 IMDb
Updated 22 December 2023
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soundtrack United 93

Quotes

Honor Elizabeth Wainio Hi, Mom, it's me. I'm on the plane that's been hijacked. I'm just calling to tell you that I love you, and goodbye. This really kind woman handed me the phone and she said to call you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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