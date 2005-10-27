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Poster of Jarhead
7.1
Jarhead - Trailer
Kinoafisha Films Jarhead
7.1

Jarhead

, 2005
Jarhead
Germany, USA / Drama, War, Action, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Jarhead
7.1
Jarhead - Trailer
Jarhead  Trailer

Synopsis

A psychological study of operations desert shield and desert storm during the gulf war; through the eyes of a U.S marine sniper who struggles to cope with the possibility his girlfriend may be cheating on him back home.

Cast

Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Anthony Swofford
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Staff Sgt. Sykes
Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
Alan Troy
Skyler Stone
Skyler Stone
Wade Williams
Wade Williams
Katherine Randolph
Chris Cooper
Chris Cooper
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Lucas Black
Lucas Black
Chris Kruger
James Morrison
James Morrison
Jacob Vargas
Jacob Vargas
Dennis Haysbert
Dennis Haysbert
Director Sam Mendes
Writer William Broyles Jr., Anthony Swofford
Composer Thomas Newman
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 April 2021
World premiere 27 October 2005
Release date
19 January 2006 Russia UPI 16+
16 February 2006 Argentina
9 February 2006 Australia
6 January 2006 Austria
19 January 2006 Belarus
11 January 2006 Belgium
6 January 2006 Brazil
4 November 2005 Canada
16 February 2006 Czechia
13 January 2006 Denmark
24 May 2006 Egypt
10 February 2006 Estonia
20 January 2006 Finland
11 January 2006 France
5 January 2006 Germany
13 January 2006 Great Britain
19 January 2006 Greece
16 February 2006 Hong Kong
5 January 2006 Hungary
13 January 2006 Iceland
13 January 2006 Ireland
12 January 2006 Israel
17 February 2006 Italy
11 February 2006 Japan
19 January 2006 Kazakhstan
6 January 2006 Mexico
12 January 2006 Netherlands
20 January 2006 Norway
13 January 2006 Panama
18 January 2006 Philippines
6 January 2006 Poland
12 January 2006 Portugal
13 January 2006 Romania
9 February 2006 Singapore
16 February 2006 Slovakia
12 January 2006 Slovenia
13 January 2006 South Africa
5 January 2006 Spain
13 January 2006 Sweden
5 January 2006 Switzerland
24 February 2006 Taiwan
9 February 2006 Thailand
10 February 2006 Turkey
4 November 2005 USA
19 January 2006 Ukraine
27 January 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $72,000,000
Worldwide Gross $97,076,152
Production Universal Pictures, Red Wagon Entertainment, Neal Street Productions
Also known as
Jarhead, Soldado anónimo, Mariňák, Bőrnyakúak, Desantininkai, Gušteri, Jarhead - El infierno espera, Jarhead - Willkommen im Dreck, Jarhead: La Fin de l'innocence, Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej, Kahuriliha, Kavanoz Kafa, Lính Thủy Đánh Bộ, Máquina Zero, Marinec, Merijalkaväen mies, Podpauris, Puscasi marini, Soldado Anônimo, Syrriza, Σύρριζα, Маринац, Морпехи, Морпіхи, Снайперисти, ジャーヘッド, 鍋蓋頭, Marinac, 平頭日記, ジャーヘッド：2005, 자헤드: 그들만의 전쟁, Soldado anonimo, 锅盖头

Film rating

7.1
Rate 13 votes
7 IMDb
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Best Comedies 
Updated 28 April 2025

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Jarhead - Trailer
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Quotes

D.I. Fitch What the fuck are you even doing here?
Anthony 'Swoff' Swofford Sir, I got lost on the way to college, sir.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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