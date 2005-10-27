|19 January 2006
|Russia
|UPI
|16+
|16 February 2006
|Argentina
|9 February 2006
|Australia
|6 January 2006
|Austria
|19 January 2006
|Belarus
|11 January 2006
|Belgium
|6 January 2006
|Brazil
|4 November 2005
|Canada
|16 February 2006
|Czechia
|13 January 2006
|Denmark
|24 May 2006
|Egypt
|10 February 2006
|Estonia
|20 January 2006
|Finland
|11 January 2006
|France
|5 January 2006
|Germany
|13 January 2006
|Great Britain
|19 January 2006
|Greece
|16 February 2006
|Hong Kong
|5 January 2006
|Hungary
|13 January 2006
|Iceland
|13 January 2006
|Ireland
|12 January 2006
|Israel
|17 February 2006
|Italy
|11 February 2006
|Japan
|19 January 2006
|Kazakhstan
|6 January 2006
|Mexico
|12 January 2006
|Netherlands
|20 January 2006
|Norway
|13 January 2006
|Panama
|18 January 2006
|Philippines
|6 January 2006
|Poland
|12 January 2006
|Portugal
|13 January 2006
|Romania
|9 February 2006
|Singapore
|16 February 2006
|Slovakia
|12 January 2006
|Slovenia
|13 January 2006
|South Africa
|5 January 2006
|Spain
|13 January 2006
|Sweden
|5 January 2006
|Switzerland
|24 February 2006
|Taiwan
|9 February 2006
|Thailand
|10 February 2006
|Turkey
|4 November 2005
|USA
|19 January 2006
|Ukraine
|27 January 2006
|Venezuela