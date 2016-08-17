Ben-Hur

, 2016
Ben-Hur
USA / History / 18+
Synopsis

Judah Ben-Hur, a prince falsely accused of treason by his adopted brother, an officer in the Roman army, returns to his homeland after years at sea to seek revenge, but finds redemption.

Cast

Jack Huston
Jack Huston
Toby Kebbell
Toby Kebbell
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Olivia Cooke
Olivia Cooke
Ayelet Zurer
Ayelet Zurer
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Director Timur Bekmambetov
Writer John Ridley, Keith R. Clarke
Composer Marco Beltrami
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2016
Online premiere 29 November 2016
World premiere 17 August 2016
Release date
18 August 2016 Russia Централ Партнершип 16+
18 August 2016 Albania
25 August 2016 Argentina
25 August 2016 Australia
1 September 2016 Austria
8 September 2016 Belarus
7 September 2016 Belgium
1 September 2016 Bosnia and Herzegovina
18 August 2016 Brazil
19 August 2016 Bulgaria
25 August 2016 Cambodia
19 August 2016 Canada
18 August 2016 Chile
10 October 2016 China
18 August 2016 Colombia
25 August 2016 Croatia
1 September 2016 Cyprus
25 August 2016 Czechia
1 September 2016 Denmark
7 September 2016 Egypt
2 September 2016 Estonia
7 September 2016 France
8 September 2016 Georgia
1 September 2016 Germany
7 September 2016 Great Britain
8 September 2016 Greece
18 August 2016 Hong Kong
18 August 2016 Hungary
26 August 2016 Iceland
19 August 2016 India
5 October 2016 Indonesia
16 September 2016 Ireland
18 August 2016 Israel
29 September 2016 Italy
13 January 2017 Japan
8 September 2016 Kazakhstan
8 September 2016 Kuwait
26 August 2016 Latvia
8 September 2016 Lebanon
26 August 2016 Lithuania
15 September 2016 Malaysia
19 August 2016 Mexico
25 August 2016 Netherlands
25 August 2016 New Zealand
18 August 2016 North Macedonia
2 September 2016 Norway
18 August 2016 Panama
18 August 2016 Peru
17 August 2016 Philippines
19 August 2016 Poland
1 September 2016 Portugal
19 August 2016 Romania
1 September 2016 Serbia
18 August 2016 Singapore
25 August 2016 Slovakia
25 August 2016 Slovenia
16 September 2016 South Africa
14 September 2016 South Korea
2 September 2016 Spain
2 September 2016 Sweden
29 September 2016 Switzerland
18 August 2016 Taiwan
18 August 2016 Thailand
9 September 2016 Turkey
8 September 2016 UAE
19 August 2016 USA
19 August 2016 Ukraine
19 August 2016 Venezuela
19 August 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $94,061,311
Production Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), LightWorkers Media
Also known as
Ben-Hur, Ben Hur, Бен-Гур, Бен-Хур, Ben-Hur - Printul fugar, Ben-Huras, Ben-Hurs, Ben-Khur, Μπεν-Χουρ, बेन-हर, ベン・ハー, 宾虚, 賓漢

Film rating

6.1
Rate 30 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3119 In the History genre  119 In films of USA  1881 In films of 2016  146

Film Trailers

Quotes

Jesus Hate, anger, fear. Those are lies they use to turn you against each other. When you set aside the hate they force you to carry, that's when you know love is our true nature.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

