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Poster of Gothika
6.1
Gothika - Trailer
Kinoafisha Films Gothika
6.1

Gothika

, 2003
Gothika
USA / Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of Gothika
6.1
Gothika - Trailer
Gothika  Trailer

Synopsis

A repressed female psychiatrist wakes up as a patient in the asylum where she worked, with no memory of why she is there or what she has done.

Cast

Halle Berry
Halle Berry
Miranda Grey
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Chloe Sava
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Pete Graham
Bronwen Mantel
Irene
John Carroll Lynch
John Carroll Lynch
Sheriff Ryan
Amy Sloan
Charles S. Dutton
Charles S. Dutton
Dr. Douglas Grey
Bernard Hill
Phil Parsons
Dorian Harewood
Teddy Howard
Kathleen Mackey
Rachel Parsons
Matthew G. Taylor
Turlington
Director Mathieu Kassovitz
Writer Sebastian Gutierrez
Composer John Ottman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2003
Online premiere 15 October 2022
World premiere 13 November 2003
Release date
29 January 2004 Russia 16+
29 January 2004 Argentina
29 April 2004 Australia
12 March 2004 Austria
31 March 2004 Bahrain
29 January 2004 Belarus
10 March 2004 Belgium
5 March 2004 Brazil
19 March 2004 Bulgaria
9 April 2004 Chile
18 March 2004 Czechia
5 March 2004 Denmark
3 March 2004 Egypt
13 February 2004 Estonia
2 April 2004 Finland
7 January 2004 France
11 March 2004 Germany
2 April 2004 Great Britain
11 April 2004 Greece
5 February 2004 Hong Kong
8 April 2004 Hungary
13 February 2004 Iceland
2 April 2004 Ireland
22 January 2004 Israel
19 March 2004 Italy
28 February 2004 Japan
4 February 2004 Kazakhstan
30 June 2004 Kuwait
30 January 2004 Lithuania
20 February 2004 Mexico
14 June 2007 Netherlands
26 February 2004 New Zealand
4 June 2004 Norway
21 May 2004 Panama
17 March 2004 Philippines
13 February 2004 Poland
19 February 2004 Portugal
18 March 2004 Slovakia
1 April 2004 Slovenia
23 January 2004 South Africa
6 February 2004 South Korea
27 February 2004 Spain
2 April 2004 Sweden
17 March 2004 Switzerland
13 February 2004 Thailand
30 January 2004 Turkey
16 April 2004 UAE
21 November 2003 USA
29 January 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $141,591,324
Production Columbia Pictures, Warner Bros., Dark Castle Entertainment
Also known as
Gothika, Готика, Gotika, Espíritus ocultos: en compañía del miedo, 鬼影人, En compañía del miedo, En compañía del miedo... espíritus ocultos, Gootika, Na Companhia do Medo, Oan Hồn, Γκόθικα, ゴシカ, Hotyka, 歌茜卡

Film rating

6.1
Rate 20 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3182 In the Thriller genre  655 In the Horror genre  330 In films of USA  1915 In films of 2003  30
Updated 26 November 2024

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Gothika - Trailer
Gothika Trailer
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Quotes

Miranda Did we have an affair?
Pete No.
Miranda Did you want to?
Pete Yes.
Miranda Did you think I wanted to?
Pete Yes.
Miranda Then why didn't we?
Pete Because you were married to the boss.
Miranda But I'm not now.
Pete I'm here - I'm trying to help you. Why don't you trust me?
Miranda Because you can't trust somebody when they think you're crazy.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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