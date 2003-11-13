|29 January 2004
|Russia
|16+
|29 January 2004
|Argentina
|29 April 2004
|Australia
|12 March 2004
|Austria
|31 March 2004
|Bahrain
|29 January 2004
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|10 March 2004
|Belgium
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|Brazil
|19 March 2004
|Bulgaria
|9 April 2004
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|18 March 2004
|Czechia
|5 March 2004
|Denmark
|3 March 2004
|Egypt
|13 February 2004
|Estonia
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|7 January 2004
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|2 April 2004
|Great Britain
|11 April 2004
|Greece
|5 February 2004
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|8 April 2004
|Hungary
|13 February 2004
|Iceland
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|22 January 2004
|Israel
|19 March 2004
|Italy
|28 February 2004
|Japan
|4 February 2004
|Kazakhstan
|30 June 2004
|Kuwait
|30 January 2004
|Lithuania
|20 February 2004
|Mexico
|14 June 2007
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|26 February 2004
|New Zealand
|4 June 2004
|Norway
|21 May 2004
|Panama
|17 March 2004
|Philippines
|13 February 2004
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|19 February 2004
|Portugal
|18 March 2004
|Slovakia
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|Slovenia
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|South Africa
|6 February 2004
|South Korea
|27 February 2004
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|2 April 2004
|Sweden
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|Switzerland
|13 February 2004
|Thailand
|30 January 2004
|Turkey
|16 April 2004
|UAE
|21 November 2003
|USA
|29 January 2004
|Ukraine
During the hospital interrogation sequence, Robert Downey Jr. accidentally broke Halle Berry's arm. He was meant to grasp Berry's arm and twist it, but he twisted too forcefully and caused it to snap. Filming was subsequently suspended for eight weeks.