|17 November 2005
|Russia
|Каскад
|16+
|1 December 2005
|Argentina
|27 October 2005
|Australia
|25 November 2005
|Austria
|17 November 2005
|Belarus
|9 November 2005
|Belgium
|2 December 2005
|Brazil
|9 September 2005
|Canada
|10 November 2005
|Chile
|18 November 2005
|Colombia
|17 November 2005
|Croatia
|1 December 2005
|Czechia
|11 November 2005
|Denmark
|7 December 2005
|Egypt
|21 October 2005
|Estonia
|11 November 2005
|Finland
|7 December 2005
|France
|24 November 2005
|Germany
|25 November 2005
|Great Britain
|10 November 2005
|Greece
|17 November 2005
|Hong Kong
|24 November 2005
|Hungary
|18 November 2005
|Iceland
|11 November 2005
|Indonesia
|25 November 2005
|Ireland
|10 November 2005
|Israel
|7 October 2005
|Italy
|11 March 2006
|Japan
|17 November 2005
|Kazakhstan
|30 November 2005
|Kuwait
|21 October 2005
|Latvia
|11 November 2005
|Mexico
|17 November 2005
|Netherlands
|23 November 2005
|Philippines
|28 October 2005
|Poland
|22 December 2005
|Portugal
|11 November 2005
|Romania
|10 November 2005
|Singapore
|10 November 2005
|Slovenia
|18 November 2005
|South Africa
|13 April 2006
|South Korea
|18 November 2005
|Spain
|2 December 2005
|Sweden
|7 December 2005
|Switzerland
|4 November 2005
|Taiwan
|24 November 2005
|Thailand
|2 December 2005
|Turkey
|30 November 2005
|UAE
|9 September 2005
|USA
|17 November 2005
|Ukraine