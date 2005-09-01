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Poster of The Exorcism of Emily Rose
7.3
Kinoafisha Films The Exorcism of Emily Rose
7.3

The Exorcism of Emily Rose

, 2005
The Exorcism of Emily Rose
USA / Horror, Drama, Thriller / 18+
Poster of The Exorcism of Emily Rose
7.3

Synopsis

A lawyer takes on a negligent homicide case involving a priest who performed an exorcism on a young girl.

Cast

Laura Linney
Laura Linney
Erin Bruner
Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Father Moore
Jennifer Carpenter
Jennifer Carpenter
Emily Rose
Colm Feore
Colm Feore
Karl Gunderson
Joshua Close
Joshua Close
Jason
Kenneth Welsh
Kenneth Welsh
Dr. Mueller
Campbell Scott
Campbell Scott
Ethan Thomas
Shohreh Aghdashloo
Shohreh Aghdashloo
Dr. Adani
Duncan Fraser
Dr. Cartwright
JR Bourne
Ray
Director Scott Derrickson
Writer Paul Harris Boardman, Scott Derrickson
Composer Christopher Young
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2005
Online premiere 15 September 2022
World premiere 1 September 2005
Release date
17 November 2005 Russia Каскад 16+
1 December 2005 Argentina
27 October 2005 Australia
25 November 2005 Austria
17 November 2005 Belarus
9 November 2005 Belgium
2 December 2005 Brazil
9 September 2005 Canada
10 November 2005 Chile
18 November 2005 Colombia
17 November 2005 Croatia
1 December 2005 Czechia
11 November 2005 Denmark
7 December 2005 Egypt
21 October 2005 Estonia
11 November 2005 Finland
7 December 2005 France
24 November 2005 Germany
25 November 2005 Great Britain
10 November 2005 Greece
17 November 2005 Hong Kong
24 November 2005 Hungary
18 November 2005 Iceland
11 November 2005 Indonesia
25 November 2005 Ireland
10 November 2005 Israel
7 October 2005 Italy
11 March 2006 Japan
17 November 2005 Kazakhstan
30 November 2005 Kuwait
21 October 2005 Latvia
11 November 2005 Mexico
17 November 2005 Netherlands
23 November 2005 Philippines
28 October 2005 Poland
22 December 2005 Portugal
11 November 2005 Romania
10 November 2005 Singapore
10 November 2005 Slovenia
18 November 2005 South Africa
13 April 2006 South Korea
18 November 2005 Spain
2 December 2005 Sweden
7 December 2005 Switzerland
4 November 2005 Taiwan
24 November 2005 Thailand
2 December 2005 Turkey
30 November 2005 UAE
9 September 2005 USA
17 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $145,166,804
Production Screen Gems, Lakeshore Entertainment, Firm Films
Also known as
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Film rating

7.3
Rate 36 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1456 In the Horror genre  85 In the Drama genre  660 In the Thriller genre  264 In films of USA  888 In films of 2005  24
Updated 30 January 2023
Listen to the
soundtrack The Exorcism of Emily Rose

Quotes

Father Moore Tell me your six names!
Emily Rose [possessed] We are the ones who dwell within.
Emily Rose [in Hebrew] I am the one who dwelt within CAIN!
Emily Rose [in Latin] I am the one who dwelt within NERO!
Emily Rose [in Greek] I once dwelt within JUDAS!
Emily Rose [in German] I was with Legion!
Emily Rose [in Assyrian Neo-Aramaic] I am Belial!
Emily Rose [in English] And I am Lucifer, the devil in the flesh.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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