Five medical students, obsessed by what lies beyond the confines of life, embark on a daring experiment: by stopping their hearts for short periods, each triggers a near-death experience - giving them a firsthand account of the afterlife.
ProductionColumbia Pictures, Cross Creek Pictures, Furthur Films
Also known as
Flatliners, Línea mortal: Al límite, Коматозники, Aiz dzīvības robežas, Além da Morte, Besivaikantys mirti, Çizgi Ötesi, Egyenesen át, Elumärgid, Enganchados a la muerte, Flatliners - Linea mortale, Hráči se smrtí, Hráči so smrťou, L'Expérience interdite, Lignes interdites, Linha Mortal, Linia mortii, Linia życia, Tanka linija smrti, Trải Nghiệm Điểm Chết, Ταξιδιώτες στην άλλη ζωή, Линия на смъртта, Танка линија смрти, フラットライナーズ, 別闖陰陽界, 灵异空间, Në vijën e vdekjes, ขอตายวูบเดียว, الخط الفاصل, კომაში, Besivaikantys mirtį, Linia morții, Тенката линија на смртта, קו הדממה, 靈異空間, Flatliners (Reboot), 플랫라이너