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Poster of Flatliners
6.0
Flatliners - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Flatliners
6.0

Flatliners

, 2017
Flatliners
USA / Horror, Sci-Fi, Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of Flatliners
6.0
Flatliners - Dubbed trailer 2
Flatliners  Dubbed trailer 2

Synopsis

Five medical students, obsessed by what lies beyond the confines of life, embark on a daring experiment: by stopping their hearts for short periods, each triggers a near-death experience - giving them a firsthand account of the afterlife.

Cast

Elliot Page
Elliot Page
Courtney
Nina Dobrev
Nina Dobrev
Marlo
Kiersey Clemons
Kiersey Clemons
Sophia
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Dr. Barry Wolfson
James Norton
James Norton
Jamie
Diego Luna
Diego Luna
Ray
Beau Mirchoff
Beau Mirchoff
Steve Byers
Steve Byers
Tyler Hynes
Tyler Hynes
Madison Brydges
Tessa
Jacob Soley
Alex
Anna Arden
Alicia
Director Niels Arden Oplev
Writer Peter Filardi, Ben Ripley
Composer Nathan Barr
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2017
Online premiere 29 September 2017
World premiere 28 September 2017
Release date
23 November 2017 Russia WDSSPR 16+
23 November 2017 Belarus
19 October 2017 Brazil
9 November 2017 Denmark
29 September 2017 Estonia
22 November 2017 France
23 November 2017 Germany
29 September 2017 Great Britain
26 October 2017 Greece
28 September 2017 Hungary
3 November 2017 Indonesia
29 September 2017 Ireland
23 November 2017 Italy
23 November 2017 Kazakhstan
29 September 2017 Latvia
29 September 2017 Lithuania
28 September 2017 Netherlands
28 September 2017 Portugal
29 September 2017 Romania
28 September 2017 Slovakia
3 November 2017 South Africa
3 October 2017 Spain
29 September 2017 Sweden
22 November 2017 Switzerland
3 November 2017 Taiwan
23 November 2017 Thailand
29 September 2017 USA
28 September 2017 Ukraine
3 November 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $45,158,254
Production Columbia Pictures, Cross Creek Pictures, Furthur Films
Also known as
Flatliners, Línea mortal: Al límite, Коматозники, Aiz dzīvības robežas, Além da Morte, Besivaikantys mirti, Çizgi Ötesi, Egyenesen át, Elumärgid, Enganchados a la muerte, Flatliners - Linea mortale, Hráči se smrtí, Hráči so smrťou, L'Expérience interdite, Lignes interdites, Linha Mortal, Linia mortii, Linia życia, Tanka linija smrti, Trải Nghiệm Điểm Chết, Ταξιδιώτες στην άλλη ζωή, Линия на смъртта, Танка линија смрти, フラットライナーズ, 別闖陰陽界, 灵异空间, Në vijën e vdekjes, ขอตายวูบเดียว, الخط الفاصل, კომაში, Besivaikantys mirtį, Linia morții, Тенката линија на смртта, קו הדממה, 靈異空間, Flatliners (Reboot), 플랫라이너

Film rating

6.0
Rate 56 votes
5.2 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3245 In the Horror genre  343 In the Sci-Fi genre  422 In the Thriller genre  668 In the Drama genre  1237 In films of USA  1947 In films of 2017  140
Updated 21 February 2026

Film Trailers

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Flatliners - Dubbed trailer 2
Flatliners Dubbed trailer 2
Flatliners - Dubbed trailer
Flatliners Dubbed trailer
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soundtrack Flatliners
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