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Poster of The Skeleton Key
6.7
Kinoafisha Films The Skeleton Key
6.7

The Skeleton Key

, 2005
The Skeleton Key
USA / Romantic, Thriller, Drama / 18+
Poster of The Skeleton Key
6.7

Synopsis

A hospice nurse working at a spooky New Orleans plantation home finds herself entangled in a mystery involving the house's dark past.

Cast

Jen Apgar
Andreas Beckett
Joy Bryant
Jill
Justin Groetsch
Kate Hudson
Kate Hudson
Caroline Ellis
John Hurt
John Hurt
Ben Devereaux
Forrest Landis
Jeryl Prescott
Jamie Lee Redmon
Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
Luke Marshall
Gena Rowlands
Gena Rowlands
Violet Devereaux
Maxine Barnett
Mama Cynthia
Director Iain Softley
Writer Ehren Kruger
Composer Edward Shearmur
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2005
World premiere 29 July 2005
Release date
17 August 2005 Russia UPI 16+
15 September 2005 Argentina
18 August 2005 Australia
19 August 2005 Austria
17 August 2005 Belarus
14 September 2005 Belgium
26 August 2005 Brazil
21 October 2005 Bulgaria
12 August 2005 Canada 14A
25 August 2005 Czechia
12 August 2005 Denmark
31 August 2005 Egypt
23 September 2005 Estonia
26 August 2005 Finland
3 August 2005 France
8 August 2005 Georgia
18 August 2005 Germany
29 July 2005 Great Britain
6 October 2005 Greece
15 September 2005 Hong Kong
25 August 2005 Hungary
19 August 2005 Iceland
29 July 2005 Ireland
25 August 2005 Israel
9 September 2005 Italy
11 August 2005 Kazakhstan
30 September 2005 Latvia
23 September 2005 Lithuania
2 September 2005 Mexico
18 August 2005 Netherlands
14 October 2005 Panama
3 November 2005 Peru
17 August 2005 Philippines
2 September 2005 Poland
11 August 2005 Portugal
11 August 2005 Puerto Rico
13 October 2005 Singapore
2 September 2005 South Africa
25 August 2005 South Korea
29 July 2005 Spain
5 August 2005 Sweden
9 September 2005 Switzerland
12 August 2005 Taiwan
1 September 2005 Thailand
26 August 2005 Turkey
12 August 2005 USA
17 August 2005 Ukraine
4 November 2005 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $43,000,000
Worldwide Gross $93,983,911
Production Universal Pictures, ShadowCatcher Entertainment, Double Feature Films
Also known as
The Skeleton Key, La llave maestra, Der verbotene Schlüssel, A Chave, A Chave Mestra, A titkok kulcsa, Atslēga, Chìa Khóa Xương Người, İskelet Anahtar, Klíc, Ključ tajni, Kľúč, Klucz do koszmaru, Kvela karis gasagebi, La clé des secrets, La llave del mal, La porte des secrets, Luukerevõti, Nøkkelen, Odklenjena skrivnost, Raktas, Skeleton Key, Skhvenis Gasaghebi, Sukeluton Ki, To antikleidi, Το αντικλείδι, Ключ від усіх дверей, Ключ от всех дверей, Скелетни Кључ, Шперцът, スケルトン・キー, 害匙, 毒鑰, 스켈리톤키, 毒钥

Film rating

6.7
Rate 15 votes
6.5 IMDb
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Updated 4 July 2025
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soundtrack The Skeleton Key

Quotes

Caroline Ellis I told you I wanted a Black one this time.
Luke You know the Black ones never stay. Beggars can't be choosers. I think it suits you beautifully. It's better than Violet, or Grace, even. We'll get used to it. We always do.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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