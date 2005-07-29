|17 August 2005
|Russia
|UPI
|16+
|15 September 2005
|Argentina
|18 August 2005
|Australia
|19 August 2005
|Austria
|17 August 2005
|Belarus
|14 September 2005
|Belgium
|26 August 2005
|Brazil
|21 October 2005
|Bulgaria
|12 August 2005
|Canada
|14A
|25 August 2005
|Czechia
|12 August 2005
|Denmark
|31 August 2005
|Egypt
|23 September 2005
|Estonia
|26 August 2005
|Finland
|3 August 2005
|France
|8 August 2005
|Georgia
|18 August 2005
|Germany
|29 July 2005
|Great Britain
|6 October 2005
|Greece
|15 September 2005
|Hong Kong
|25 August 2005
|Hungary
|19 August 2005
|Iceland
|29 July 2005
|Ireland
|25 August 2005
|Israel
|9 September 2005
|Italy
|11 August 2005
|Kazakhstan
|30 September 2005
|Latvia
|23 September 2005
|Lithuania
|2 September 2005
|Mexico
|18 August 2005
|Netherlands
|14 October 2005
|Panama
|3 November 2005
|Peru
|17 August 2005
|Philippines
|2 September 2005
|Poland
|11 August 2005
|Portugal
|11 August 2005
|Puerto Rico
|13 October 2005
|Singapore
|2 September 2005
|South Africa
|25 August 2005
|South Korea
|29 July 2005
|Spain
|5 August 2005
|Sweden
|9 September 2005
|Switzerland
|12 August 2005
|Taiwan
|1 September 2005
|Thailand
|26 August 2005
|Turkey
|12 August 2005
|USA
|17 August 2005
|Ukraine
|4 November 2005
|Uruguay