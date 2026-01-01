Menu
Tarzan the Ape Man
6.5 IMDb Rating: 6.9
Tarzan the Ape Man

Tarzan the Ape Man
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1932
World premiere 22 March 1932
Release date
1 January 1933 Austria 12
29 September 1932 Denmark A
19 August 1932 France
16 September 1932 Hungary KN
22 March 1932 Spain A
13 October 1932 Sweden
2 April 1932 USA
15 February 1952 USSR
Budget $652,675
Worldwide Gross $72
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Tarzan the Ape Man, Tarzan, Tarzán, Tarzan, der Affenmensch, Tarzán, el hombre mono, Tarzan, l'homme singe, Tarzan, o Homem Macaco, Abemanden Tarzan, Apinoiden Tarzan, Człowiek małpa, Tarzã, o Filho da Selva, Tarzan - aarniometsän valtias, Tarzan - djungelns konung, Tarzan - djungelns son, Tarzan (l'homme singe), Tarzán de los monos, Tarzan e il cimitero degli elefanti, Tarzan Maymun Adam, Tarzan omul maimuta, Tarzan, a majomember, Tarzan, čovek-majmun, Tarzan, de aapmens, Tarzan, der Herr des Urwaldes, Tarzan, der Herr des Urwalds, Tarzan, der Herrscher des Urwalds, Tarzan, der Mann aus dem Urwald, Tarzan, gospodar prašume, Tarzan, l'uomo scimmia, Tarzan, o arhon tis zouglas, Tarzan, o Filho da Selva, Tarzan, syn divociny, Tarzan, the Ape Man, Tarzan, viidakon valtias, Ταρζάν, ο άρχων της ζούγκλας, Тарзан, человек-обезьяна, Тарзан: Човекът-маймуна, 類猿人ターザン（1932）
Director
W.S. Van Dyke
W.S. Van Dyke
Cast
Maureen O'Sullivan
C. Aubrey Smith
Doris Lloyd
Forrester Harvey
Johnny Weissmuller
6.5
6.9 IMDb
Goofs

Whilst crossing a river, Tarzan lets out his full Tarzan yell even though his head is completely submerged beneath the water.

Quotes
Jane Parker Thank you for protecting me.
Tarzan Me?
Jane Parker I said, thank you for protecting me.
Tarzan [points at Jane] Me?
Jane Parker No. I'm only "Me" for me.
Tarzan [points at Jane] Me.
Jane Parker No. To you, I'm "You."
Tarzan [points at himself] You.
Jane Parker No...
[Thinks for a second]
Jane Parker I'm Jane Parker. Understand? Jane, Jane.
Tarzan [points at Jane] Jane, Jane.
Jane Parker Yes, Jane. And you?
[Tarzan stares]
Jane Parker [points at herself] Jane.
Tarzan Jane.
Jane Parker [points at Tarzan] And you?
Tarzan Tarzan. Tarzan.
Jane Parker Tarzan...
