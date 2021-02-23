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Poster of Speed
7.8
Speed - Trailer
Kinoafisha Films Speed
7.8

Speed

, 1994
Speed
USA / Thriller, Crime, Action / 18+
Trailers
Poster of Speed
7.8
Speed - Trailer
Speed  Trailer

Synopsis

A young police officer must prevent a bomb exploding aboard a city bus by keeping its speed above 50 mph.

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Jack Traven
Dennis Hopper
Dennis Hopper
Howard Payne
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Annie
Joe Morton
Joe Morton
Capt. McMahon
Jeff Daniels
Jeff Daniels
Harry
Alan Ruck
Alan Ruck
Stephens
Glenn Plummer
Jaguar Owner
Richard Lineback
Norwood
Beth Grant
Beth Grant
Helen
Hawthorne James
Sam
Director Jan de Bont
Writer Graham Yost
Composer Mark Mancina
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1994
Online premiere 23 February 2021
World premiere 7 June 1994
Release date
10 June 1994 Russia 16+
30 June 1994 Australia
9 June 1994 Brazil
9 June 1994 Canada
1 September 1994 Czechia
14 October 1994 Denmark
7 October 1994 Estonia
9 June 1994 Finland K-16
24 August 1994 France
20 October 1994 Germany
30 September 1994 Great Britain
20 January 1995 Greece
30 June 1994 Hong Kong
18 August 1994 Hungary
30 September 1994 Ireland
30 September 1994 Italy
10 June 1994 Kazakhstan
9 June 1994 Mexico
11 August 1994 Netherlands
9 September 1994 Portugal
30 September 1994 Romania
25 June 1994 South Korea 15
5 August 1994 Spain
22 July 1994 Sweden
13 August 1994 Thailand
9 June 1994 USA
10 June 1994 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $350,448,145
Production Twentieth Century Fox, The Mark Gordon Company
Also known as
Speed, Máxima velocidad, Скорость, Ātrums, Brzina, Clanches!, Féktelenül, Garov, Greitis, Hitrost, Hız Tuzağı, Kiirus, Nebezpečná rychlost, Nebezpečná rýchlosť, Sor-at, Speed - kuoleman kyydissä, Speed - Máxima potencia, Speed - niebezpieczna prędkość, Speed - niebezpieczna szybkość, Speed - Perigo a Alta Velocidade, Speed: Cursa infernala, Sürət, Tezlik, The Bus That Couldn't Slow Down, Tốc Độ, Velocidade Máxima, Ταχύτητα, Брзина, Жылдамдық, Скорост, Швидкість, سبيد, स्पीड, スピード, 急速追踪, 捍衛戰警, 生死时速, 生死時速

Film rating

7.8
Rate 46 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  543 In the Thriller genre  111 In the Crime genre  65 In the Action genre  146 In films of USA  365 In films of 1994  7

Film Trailers

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Quotes

Howard Payne Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? What do you do?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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