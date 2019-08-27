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Poster of Aladdin
8.1
Kinoafisha Films Aladdin
8.1

Aladdin

, 1992
Aladdin
USA / Fairy Tale, Musical, Family, Animation, Comedy, Adventure / 18+
Poster of Aladdin
8.1

Synopsis

When a street urchin vies for the love of a beautiful princess, he uses a genie's magic power to make himself off as a prince in order to marry her.

Cast

Scott Weinger
Scott Weinger
Aladdin
Robin Williams
Robin Williams
Peddler
Linda Larkin
Linda Larkin
Princess Jasmine
Douglas Seale
Sultan
Jonathan Freeman
Jafar
Frank Welker
Frank Welker
Rajah
Frank Welker
Frank Welker
Rajah
Frank Welker
Frank Welker
Rajah
Gilbert Gottfried
Gilbert Gottfried
Iago
Charlie Adler
Charlie Adler
Nut Merchant
Charlie Adler
Charlie Adler
Nut Merchant
Charlie Adler
Charlie Adler
Nut Merchant
Director John Musker, Ron Clements
Writer Burny Mattinson, Roger Allers, Ron Clements, John Musker, Ted Elliott, Terry Rossio
Composer Alan Menken
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1992
Online premiere 27 August 2019
World premiere 8 November 1992
Release date
2 April 1994 Russia 0+
1 July 1993 Argentina
3 June 1993 Australia
3 July 1993 Brazil
25 December 1992 Canada
2 December 1993 Czechia
19 November 1993 Denmark
25 March 1994 Estonia
3 December 1993 Finland
24 November 1993 France
17 November 1993 Germany
18 November 1993 Great Britain
25 November 1993 Greece
15 July 1993 Hong Kong
3 December 1993 Hungary
10 December 1993 Iceland
6 July 1993 Indonesia
18 November 1993 Ireland
12 June 1993 Israel
3 December 1993 Italy
7 August 1993 Japan
8 November 1992 Kazakhstan
1 July 1993 Mexico
25 November 1993 Netherlands
27 July 1993 New Zealand
3 December 1993 Norway
1 July 1993 Peru
30 April 1993 Philippines
24 December 1993 Poland
10 December 1993 Portugal
25 November 1993 Slovakia
23 December 1993 Slovenia
3 July 1993 South Korea
19 November 1993 Spain
19 November 1993 Sweden
28 November 1993 Switzerland
31 July 1993 Taiwan
16 October 1993 Thailand
21 January 1994 Turkey
5 October 2004 USA
8 November 1992 Ukraine
25 June 1993 Uruguay
MPAA G
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $504,050,219
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
Aladdin, Aladdín, Aladin, Аладин, アラジン, 阿拉丁, Alaaddin, Aladinas, Aladini, Aladyn, Alovuddin, Αλαντίν, Аладдин, Аладдін, 알라딘, Aladdino, アラジン：1992, Aladdin: 1, Ələddin, Aladdin và Cây Đèn Thần, Walt Disney's Aladin

Cartoon rating

8.1
Rate 60 votes
8 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  196 In the Fairy Tale genre  9 In the Musical genre  7 In the Family genre  23 In the Animation genre  37 In the Comedy genre  37 In the Adventure genre  53 In films of USA  133 In films of 1992  1
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soundtrack Aladdin
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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