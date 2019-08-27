Animated film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1992
Online premiere
27 August 2019
World premiere
8 November 1992
Release date
|2 April 1994
|Russia
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|0+
|1 July 1993
|Argentina
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|3 June 1993
|Australia
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|3 July 1993
|Brazil
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|25 December 1992
|Canada
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|2 December 1993
|Czechia
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|19 November 1993
|Denmark
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|25 March 1994
|Estonia
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|3 December 1993
|Finland
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|24 November 1993
|France
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|17 November 1993
|Germany
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|18 November 1993
|Great Britain
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|25 November 1993
|Greece
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|15 July 1993
|Hong Kong
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|3 December 1993
|Hungary
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|10 December 1993
|Iceland
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|6 July 1993
|Indonesia
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|18 November 1993
|Ireland
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|12 June 1993
|Israel
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|3 December 1993
|Italy
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|7 August 1993
|Japan
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|8 November 1992
|Kazakhstan
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|1 July 1993
|Mexico
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|25 November 1993
|Netherlands
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|27 July 1993
|New Zealand
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|3 December 1993
|Norway
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|1 July 1993
|Peru
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|30 April 1993
|Philippines
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|24 December 1993
|Poland
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|10 December 1993
|Portugal
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|25 November 1993
|Slovakia
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|23 December 1993
|Slovenia
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|3 July 1993
|South Korea
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|19 November 1993
|Spain
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|19 November 1993
|Sweden
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|28 November 1993
|Switzerland
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|31 July 1993
|Taiwan
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|16 October 1993
|Thailand
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|21 January 1994
|Turkey
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|5 October 2004
|USA
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|8 November 1992
|Ukraine
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|25 June 1993
|Uruguay
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MPAA
G
Budget
$28,000,000
Worldwide Gross
$504,050,219
Production
Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
Aladdin, Aladdín, Aladin, Аладин, アラジン, 阿拉丁, Alaaddin, Aladinas, Aladini, Aladyn, Alovuddin, Αλαντίν, Аладдин, Аладдін, 알라딘, Aladdino, アラジン：1992, Aladdin: 1, Ələddin, Aladdin và Cây Đèn Thần, Walt Disney's Aladin