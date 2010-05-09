Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Prince of Persia: The Sands of Time
Poster of Prince of Persia: The Sands of Time
Poster of Prince of Persia: The Sands of Time
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.5
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: Sands of Time 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A young fugitive prince and princess must stop a villain who unknowingly threatens to destroy the world with a special dagger that enables the magic sand inside to reverse time.
Prince of Persia: The Sands of Time - trailer in russian
Prince of Persia: The Sands of Time  trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2010
Online premiere 19 May 2010
World premiere 9 May 2010
Release date
27 May 2010 Russia WDSSPR 12+
27 May 2010 Australia
27 May 2010 Belarus
19 May 2010 Belgium 18
20 May 2010 Brazil
19 May 2010 Canada
20 May 2010 Denmark
26 May 2010 Finland
26 May 2010 France
19 May 2010 Germany
21 May 2010 Great Britain
20 May 2010 Greece
20 May 2010 Hungary
21 May 2010 Ireland
19 May 2010 Italy
27 May 2010 Kazakhstan
28 May 2010 Lithuania
27 May 2010 Netherlands
19 May 2010 Norway
27 May 2010 Portugal
20 May 2010 Slovakia
27 May 2010 South Korea 12
21 May 2010 Spain
28 May 2010 Taiwan
6 October 2010 Thailand
27 May 2010 USA
27 May 2010 Ukraine
4 June 2010 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $336,365,676
Production Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films
Also known as
Prince of Persia: The Sands of Time, El príncipe de Persia - Las arenas del tiempo, Prince of Persia, Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, Принц Персии: Пески времени, Dagger, Fars şahzadəsi: Zamanın qumları, Fors shahzodasi: Vaqt qumlari, Hoàng Tử Ba Tư: Dòng Cát Thời Gian, Książę Persji: Piaski czasu, Pärsia prints: Ajaliiv, Pers Prensi: Zamanın Kumları, Persijas princis: laika smiltis, Persijos princas: laiko smiltys, Perzijski princ: Sipine casa, Perzsia hercege: Az idő homokja, Princ Perzije: Pijesak vremena, Princ z Persie: Písky času, Princ z Perzie: Piesky času, Prince of Persia - Le sabbie del tempo, Prince of Persia: Der Sand der Zeit, Prince of Persia: Las arenas del tiempo, Prince of Persia: Les sables du temps, Printul Persiei - Nisipurile timpului, Prinţul Persiei: Nisipurile timpului, Purinsu obu Perusha: Jikan no suna, Shahzadeye parsi, Ο πρίγκιπας της Περσίας, Парсы ханзадасы: Уақыт құмдары, Принц од Персије: Песак времена, Принц Персії: Піски часу, Принцът на Персия: Пясъците на времето, برينس أوف بيرشيا: ذا ساندز أوف تايم, プリンス・オブ・ペルシャ　時間の砂, 波斯王子：時之刃
Director
Mike Newell
Mike Newell
Cast
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Gemma Arterton
Gemma Arterton
Alfred Molina
Alfred Molina
Toby Kebbell
Toby Kebbell
Cast and Crew
Similar films for Prince of Persia: The Sands of Time
The Physician 7.4
The Physician (2013)
Aladdin 8.1
Aladdin (1992)
The Lost Princess 6.2
The Lost Princess (2025)
Wrath of the Titans 6.0
Wrath of the Titans (2012)
Warcraft 7.4
Warcraft (2016)
Valerian and the City of a Thousand Planets 7.2
Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
Assassin's Creed 6.5
Assassin's Creed (2016)
Gods of Egypt 6.3
Gods of Egypt (2016)
The Legend of Tarzan 7.0
The Legend of Tarzan (2016)
The Huntsman: Winter's War 6.7
The Huntsman: Winter's War (2016)
Hercules 6.2
Hercules (2014)
Pompeii 5.7
Pompeii (2014)

Film rating

7.4
Rate 254 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1164
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

slavan86 2 April 2015, 12:51
Фильм просто мега супер для обычных людей. Но не для любителя игры, особенно второй её части Prince of Persia 2 Warrior Within. Для первой части… Read more…
Lika_L 2 April 2015, 12:51
Кода шла - думала, что фигня полная. Шла на Джиленхолла поглядеть. Неожиданно очень и очень понравилось. Действие не отпускало ни на минуту,… Read more…
Quotes
[last lines]
Tamina How can I trust the man who breached the walls of my city?
Prince Dastan Well, I'm starting to think I'm no longer the same man who breached those walls.
Tamina That's a short time for a man to change so much.
Prince Dastan Perhaps.
Tamina It sounds as if you've discovered something here.
Prince Dastan And what might that be?
Tamina A new spiritual awareness.
Prince Dastan Destiny.
Tamina Yes, exactly.
Prince Dastan I believe we make our own destiny, Princess.
Tamina You have an unfortunate lack of curiosity.
Prince Dastan No doubt one of my many flaws.
Tamina Please don't mock me, Prince.
Prince Dastan Oh, I hardly think we know each other well enough for that, Princess, but I look forward to the day that we do.
Film Trailers All trailers
Prince of Persia: The Sands of Time - trailer in russian
Prince of Persia: The Sands of Time Trailer in russian
Prince of Persia: The Sands of Time - russian promo-ролик "страусиные гонки"
Prince of Persia: The Sands of Time Russian promo-ролик "страусиные гонки"
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Prince of Persia: The Sands of Time
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more