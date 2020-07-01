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Poster of The Little Shop Off Horrors
6.2
Kinoafisha Films The Little Shop Off Horrors
6.2

The Little Shop Off Horrors

, 1960
The Little Shop Off Horrors
USA / Comedy / 18+
Poster of The Little Shop Off Horrors
6.2

Cast

Jonathan Haze
Seymour Krelborn
Jacquie Joseph
Audry Fulquard
Mel Welles
Gravis Mushnik
Myrtle Vail
Winifred Krelborn
Leola Wendorff
Mrs. Shiva
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Dick Miller
Ferson Fouch
Karyn Kupcinet
Shirley
Toby Michaels
Shirley's Friend
Lynn Storey
Mrs. Hortense Feuchtwanger
Wally Campo
Narrator
Wally Campo
Narrator
Director Roger Corman
Writer Charles B. Griffith
Composer Fred Katz
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 1960
Online premiere 1 July 2020
World premiere 4 May 1960
Release date
5 August 1960 Belgium 16
1 July 1970 France
4 May 1960 Great Britain PG
5 August 1960 Sweden 11
5 August 1960 USA
Budget $27,000
Production The Filmgroup, Santa Clara Productions
Also known as
The Little Shop of Horrors, La pequeña tienda de los horrores, A Loja dos Horrores, Kleiner Laden voller Schrecken, La tienda de los horrores, A Pequena Loja dos Horrores, Ein kleiner Laden voller Horror, Gys i blomsterbutikken, Krwiożercza roślina, La botiga dels horrors, La petite boutique des horreurs, La piccola bottega degli orrori, La tiendita de los horrores, La tiendita del horror, Mala prodavnica strave, Mažoji siaubu parduotuvele, Micul magazin al ororilor, Pieni kauhukauppa, Rémségek kicsiny boltja, Sklepik z horrorami, The Passionate People Eater, To katastima twn eglimatwn, To magazaki tou tromou, Upiorna kwiaciarnia, Väike õuduste pood, Το κατάστημα των εγκλημάτων, Маленька крамничка жахів, Маленький магазинчик ужасов, リトル・ショップ・オブ・ホラーズ（1960）, Крамничка жахів

Film rating

6.2
Rate 24 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3039 In the Comedy genre  815 In films of USA  1842 In films of 1960  3
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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