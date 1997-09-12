Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Seven Years in Tibet
Poster of Seven Years in Tibet
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Seven Years in Tibet

Seven Years in Tibet

Seven Years In Tibet 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 1997
Online premiere 29 October 2019
World premiere 12 September 1997
Release date
13 September 1997 Russia 12+
4 December 1997 Australia
15 May 1998 Brazil
12 September 1997 Canada
5 February 1998 Czechia
30 January 1998 Estonia
26 November 1997 France
13 November 1997 Germany
20 November 1997 Great Britain
9 October 2000 Greece
19 December 1997 Italy
13 September 1997 Kazakhstan
11 December 1997 Netherlands
2 January 1998 Portugal
20 December 1997 South Korea 12
5 December 1997 Spain
27 February 1998 Sweden
10 October 1997 USA
13 September 1997 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $131,457,682
Production Mandalay Entertainment, Reperage & Vanguard Films, Applecross
Also known as
Seven Years in Tibet, Siete años en el Tíbet, Sept ans au Tibet, Sieben Jahre in Tibet, Syv år i Tibet, Bảy Năm Ở Tây Tạng, Epta hronia sto Tibet, Hét év Tibetben, Sapte ani în Tibet, Sedam godina u Tibetu, Sedem let v Tibetu, Sedem rokov v Tibete, Sedm let v Tibetu, Seitse aastat Tiibetis, Seitsemän Vuotta Tiibetissä, Septini gadi Tibeta, Septyneri metai Tibete, Set anys al Tibet, Sete Anos no Tibet, Sete Anos no Tibete, Sette anni in Tibet, Siedem lat w Tybecie, Siete años en el Tibet, Sju år i Tibet, Tibet'te Yedi Yıl, Επτά χρόνια στο Θιβέτ, Седам година на Тибету, Седем години в Тибет, Семь лет в Тибете, Сім років у Тибеті, セブン・イヤーズ・イン・チベット, 火線大逃亡, 西藏七年
Director
Jean-Jacques Annaud
Jean-Jacques Annaud
Cast
Brad Pitt
Brad Pitt
David Thewlis
David Thewlis
Jetsun Pema
Jamyang Jamtsho Wangchuk
Danny Denzongpa
Cast and Crew
Similar films for Seven Years in Tibet
The Last Emperor 7.2
The Last Emperor (1987)
A River Runs Through It 7.7
A River Runs Through It (1992)
The Last Dalai Lama? 7.4
The Last Dalai Lama? (2016)
Allied 7.4
Allied (2016)
The Curious Case of Benjamin Button 8.1
The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sa majesté Minor 4.3
Sa majesté Minor (2007)
7 Years 6.1
7 Years (2007)
Babel 7.6
Babel (2006)
Mr. & Mrs. Smith 7.4
Mr. & Mrs. Smith (2005)
Troy 7.9
Troy (2004)
Spy Game 7.5
Spy Game (2001)
The Mexican 6.8
The Mexican (2001)

Film rating

7.4
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Dalai Lama We have a saying in Tibet: If a problem can be solved there is no use worrying about it. If it can't be solved, worrying will do no good.
Listen to the
soundtrack Seven Years in Tibet
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more