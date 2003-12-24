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Poster of Cold Mountain
7.3
Kinoafisha Films Cold Mountain
7.3

Cold Mountain

, 2003
Cold Mountain
USA / Drama, Romantic, War / 18+
Poster of Cold Mountain
7.3

Synopsis

In the waning days of the American Civil War, a wounded soldier embarks on a perilous journey back home to Cold Mountain, North Carolina to reunite with his sweetheart.

Cast

Jude Law
Jude Law
Inman
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Ada Monroe
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Ruby Thewes
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Reverend Monroe
Ray Winstone
Ray Winstone
Teague
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Stobrod Thewes
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Reverend Veasey
Natalie Portman
Natalie Portman
Sara
Cillian Murphy
Cillian Murphy
James Gammon
James Gammon
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
Junior
Eileen Atkins
Eileen Atkins
Maddy
Director Anthony Minghella
Writer Charles Frazier, Anthony Minghella
Composer Gabriel Yared
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 2003
Online premiere 6 February 2004
World premiere 24 December 2003
Release date
26 February 2004 Russia 16+
1 January 2004 Australia
26 February 2004 Belarus
13 February 2004 Brazil
25 March 2004 Czechia 15+
18 February 2004 France
18 February 2004 Germany
2 January 2004 Great Britain
12 March 2004 Greece
2 January 2004 Ireland
13 February 2004 Italy
26 February 2004 Kazakhstan
19 February 2004 Netherlands
12 February 2004 Portugal
20 February 2004 South Korea 15
20 February 2004 Sweden
24 December 2003 USA
26 February 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $79,000,000
Worldwide Gross $173,013,509
Production Miramax, Mirage Enterprises, Bona Fide Productions
Also known as
Cold Mountain, Regreso a Cold Mountain, Åter till Cold Mountain, Návrat do Cold Mountain, Retour à Cold Mountain, 冷山, Aukstais kalns, Behazra L'Cold Mountain, Epistrofi sto Cold Mountain, Hideghegy, Hladni vrh, Külmale mäele, Muntele Rece, Núi Lạnh, Päämääränä Cold Mountain, Ritorno a Cold Mountain, Šaltasis kalnas, Soğuk dağ, Studengora, Tilbage til Cold Mountain, Unterwegs nach Cold Mountain, Wzgórze nadziei, Επιστροφή στο Cold Mountain, Студена планина, Хладна планина/Hladna planina, Холодна гора, Холодная гора, كولد ماونتن, コールド マウンテン, کولد مونتین, Soyuq Dağ, کوهستان سرد

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
Updated 24 February 2022

Quotes

Ruby Every piece of this is man's bullshit. They call this war "a cloud over the land" but they made the weather and then they stand in the rain and say "Shit, it's rainin'!"
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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