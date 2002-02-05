Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of City of God
8.2
City of God - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films City of God
8.2

City of God

, 2002
Cidade de Deus
Brazil, France / Thriller, Crime, Drama / 18+
Trailers
Poster of City of God
8.2
City of God - Trailer with voice-over
City of God  Trailer with voice-over

Synopsis

Two boys growing up in a violent neighborhood of Rio de Janeiro take different paths: one becomes a photographer, the other a drug dealer.

Cast

Alexandre Rodrigues
Buscapé
Phellipe Haagensen
Bené
Douglas Silva
Dadinho
Jonathan Haagensen
Cabeleira
Seu Jorge
Seu Jorge
Mané Galinha
Alice Braga
Alice Braga
Angélica
Emerson Gomes
Barbantinho
Edson Oliveira
Matheus Nachtergaele
Sandro Cenoura
Michel Gomes
Leandro Firmino
Zé Pequeno
Jefechander Suplino
Alicate
Director Kátia Lund, Fernando Meirelles
Writer Bráulio Mantovani, Paulo Lins
Composer Ed Côrtes, Antonio Pinto
Cast and Crew

Film details

Country Brazil / France
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2002
Online premiere 15 October 2021
World premiere 5 February 2002
Release date
5 February 2002 Russia 16+
20 March 2003 Argentina
30 August 2002 Australia
9 May 2003 Austria
11 March 2004 Belarus
7 May 2003 Belgium
6 February 2004 Brazil
6 September 2002 Canada
5 February 2004 Croatia
10 July 2003 Czechia
11 July 2003 Denmark
12 September 2003 Finland
12 March 2003 France
8 May 2003 Germany
3 January 2003 Great Britain
31 January 2003 Greece
8 May 2003 Hong Kong
13 March 2003 Hungary
28 November 2003 Iceland
18 January 2007 India
3 January 2003 Ireland
27 March 2003 Israel
9 May 2003 Italy
28 June 2003 Japan
11 March 2004 Kazakhstan
30 April 2004 Lithuania
1 May 2003 Mexico
6 February 2003 Netherlands
14 August 2003 New Zealand
14 August 2003 Peru
9 January 2004 Poland
21 March 2003 Portugal
18 July 2003 Romania
26 June 2003 Singapore
2 October 2003 Slovakia
20 March 2003 Slovenia
3 November 2005 South Korea
31 January 2003 Spain
17 October 2003 Sweden
8 May 2003 Switzerland
4 April 2003 Taiwan
18 July 2003 Turkey
22 February 2024 UAE TBC
13 February 2004 USA
11 March 2004 Ukraine
12 April 2003 Uruguay
MPAA R
Budget 3,300,000 BRL
Worldwide Gross $30,685,656
Production O2 Filmes, VideoFilmes, Globo Filmes
Also known as
Cidade de Deus, City of God, Ciudad de Dios, Božji grad, Город Бога, Bozje mesto, Cité de Dieu, Dieva pilsēta, Dievo miestas, Guds stad, Illatlar shahri, Ilohiy shahar, Isten városa, Jumala linn, Jumalan kaupunki, La cité de Dieu, Madinat alrab, Mesto bohov, Město bohů, Miasto Boga, Orașul zeilor, Shahr-e Khoda, Tanrinin Sheheri, Tanrı Kent, Thành Phố Của Chúa, Η πόλη του Θεού, Божји град, Градът на Бога, Құдай қаласы, Місто Бога, सिटी ऑफ़ गॉड, 시티 오브 갓, シティ・オブ・ゴッド, 上帝之城, 無主之城, 無法無天, مدينة الرب, เมืองคนเลวเหยียบฟ้า, Աստծո Քաղաքը, Cuidad de Dios

Film rating

8.2
Rate 14 votes
8.6 IMDb
Write review
Updated 27 August 2024

Film Trailers

All trailers
City of God - Trailer with voice-over
City of God Trailer with voice-over
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for City of God

American History X
American History X Crime, Drama
1998, USA
8.0
City of Men
City of Men Drama, Crime
2007, Brazil
6.0
Sicario
Sicario Crime, Drama, Thriller
2015, USA
7.0
Once Upon a Time in Gaza
Once Upon a Time in Gaza Comedy, Drama
2025, France
6.0
The Hunt
The Hunt Drama
2012, Denmark
8.0
Elite Squad
Elite Squad Crime, Drama, Action
2007, Brazil
8.0
The Lives of Others
The Lives of Others Drama
2006, Germany
7.0
Oldboy
Oldboy Drama, Mystery, Thriller
2003, South Korea
7.0
The Pianist
The Pianist Drama
2002, France / Germany / Great Britain / Poland
7.0
Saving Private Ryan
Saving Private Ryan Action, War, Drama
1998, USA
8.0
Life Is Beautiful
Life Is Beautiful War, Romantic, Drama
1997, Italy
9.0
The Usual Suspects
The Usual Suspects Crime, Thriller
1995, Germany / USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more