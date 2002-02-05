|5 February 2002
|Russia
|16+
|20 March 2003
|Argentina
|30 August 2002
|Australia
|9 May 2003
|Austria
|11 March 2004
|Belarus
|7 May 2003
|Belgium
|6 February 2004
|Brazil
|6 September 2002
|Canada
|5 February 2004
|Croatia
|10 July 2003
|Czechia
|11 July 2003
|Denmark
|12 September 2003
|Finland
|12 March 2003
|France
|8 May 2003
|Germany
|3 January 2003
|Great Britain
|31 January 2003
|Greece
|8 May 2003
|Hong Kong
|13 March 2003
|Hungary
|28 November 2003
|Iceland
|18 January 2007
|India
|3 January 2003
|Ireland
|27 March 2003
|Israel
|9 May 2003
|Italy
|28 June 2003
|Japan
|11 March 2004
|Kazakhstan
|30 April 2004
|Lithuania
|1 May 2003
|Mexico
|6 February 2003
|Netherlands
|14 August 2003
|New Zealand
|14 August 2003
|Peru
|9 January 2004
|Poland
|21 March 2003
|Portugal
|18 July 2003
|Romania
|26 June 2003
|Singapore
|2 October 2003
|Slovakia
|20 March 2003
|Slovenia
|3 November 2005
|South Korea
|31 January 2003
|Spain
|17 October 2003
|Sweden
|8 May 2003
|Switzerland
|4 April 2003
|Taiwan
|18 July 2003
|Turkey
|22 February 2024
|UAE
|TBC
|13 February 2004
|USA
|11 March 2004
|Ukraine
|12 April 2003
|Uruguay