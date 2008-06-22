Cartoon reviews
Vladimir 8 June 2023, 16:25
До сих пор это мой любимый мультик от Pixar. Безумно трогательная и забавная анимация и сам сюжет. Ну как они показали такую нежную, робкую и храбрую… Read more…
|3 July 2008
|Russia
|WDSSPR
|0+
|9 July 2008
|Argentina
|18 September 2008
|Australia
|25 September 2008
|Austria
|3 July 2008
|Belarus
|30 July 2008
|Belgium
|26 June 2008
|Bolivia
|27 June 2008
|Brazil
|5 September 2008
|Bulgaria
|15 November 2013
|Canada
|26 June 2008
|Chile
|27 June 2008
|Colombia
|27 June 2008
|Costa Rica
|7 August 2008
|Croatia
|14 August 2008
|Czechia
|29 August 2008
|Denmark
|6 August 2008
|Egypt
|27 June 2008
|El Salvador
|15 August 2008
|Estonia
|5 September 2008
|Finland
|30 July 2008
|France
|24 September 2008
|Germany
|18 July 2008
|Great Britain
|18 September 2008
|Greece
|27 June 2008
|Honduras
|24 July 2008
|Hong Kong
|24 July 2008
|Hungary
|30 July 2008
|Iceland
|29 August 2008
|India
|13 August 2008
|Indonesia
|18 July 2008
|Ireland
|11 July 2008
|Israel
|17 October 2008
|Italy
|5 December 2008
|Japan
|3 July 2008
|Kazakhstan
|3 July 2008
|Kuwait
|8 August 2008
|Latvia
|18 July 2008
|Lithuania
|14 August 2008
|Malaysia
|4 July 2008
|Mexico
|30 July 2008
|Netherlands
|18 September 2008
|New Zealand
|29 August 2008
|Norway
|27 June 2008
|Panama
|24 July 2008
|Peru
|13 August 2008
|Philippines
|18 July 2008
|Poland
|14 August 2008
|Portugal
|5 September 2008
|Romania
|28 August 2008
|Singapore
|14 August 2008
|Slovakia
|28 August 2008
|Slovenia
|6 August 2008
|South Korea
|6 August 2008
|Spain
|5 September 2008
|Sweden
|30 July 2008
|Switzerland
|25 July 2008
|Taiwan
|12 August 2008
|Thailand
|26 September 2008
|Turkey
|22 June 2008
|USA
|3 July 2008
|Ukraine
|27 June 2008
|Uruguay
|8 August 2008
|Venezuela
|22 August 2008
|Viet Nam