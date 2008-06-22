Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of WALL·E
Poster of WALL·E
Poster of WALL·E
Poster of WALL·E
Рейтинги
8.5 IMDb Rating: 8.4
Rate
4 posters
Kinoafisha Films WALL·E

WALL·E

WALL·E 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In the distant future, a small waste-collecting robot inadvertently embarks on a space journey that will ultimately decide the fate of mankind.
WALL·E - trailer in russian
WALL·E  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2008
World premiere 22 June 2008
Release date
3 July 2008 Russia WDSSPR 0+
9 July 2008 Argentina
18 September 2008 Australia
25 September 2008 Austria
3 July 2008 Belarus
30 July 2008 Belgium
26 June 2008 Bolivia
27 June 2008 Brazil
5 September 2008 Bulgaria
15 November 2013 Canada
26 June 2008 Chile
27 June 2008 Colombia
27 June 2008 Costa Rica
7 August 2008 Croatia
14 August 2008 Czechia
29 August 2008 Denmark
6 August 2008 Egypt
27 June 2008 El Salvador
15 August 2008 Estonia
5 September 2008 Finland
30 July 2008 France
24 September 2008 Germany
18 July 2008 Great Britain
18 September 2008 Greece
27 June 2008 Honduras
24 July 2008 Hong Kong
24 July 2008 Hungary
30 July 2008 Iceland
29 August 2008 India
13 August 2008 Indonesia
18 July 2008 Ireland
11 July 2008 Israel
17 October 2008 Italy
5 December 2008 Japan
3 July 2008 Kazakhstan
3 July 2008 Kuwait
8 August 2008 Latvia
18 July 2008 Lithuania
14 August 2008 Malaysia
4 July 2008 Mexico
30 July 2008 Netherlands
18 September 2008 New Zealand
29 August 2008 Norway
27 June 2008 Panama
24 July 2008 Peru
13 August 2008 Philippines
18 July 2008 Poland
14 August 2008 Portugal
5 September 2008 Romania
28 August 2008 Singapore
14 August 2008 Slovakia
28 August 2008 Slovenia
6 August 2008 South Korea
6 August 2008 Spain
5 September 2008 Sweden
30 July 2008 Switzerland
25 July 2008 Taiwan
12 August 2008 Thailand
26 September 2008 Turkey
22 June 2008 USA
3 July 2008 Ukraine
27 June 2008 Uruguay
8 August 2008 Venezuela
22 August 2008 Viet Nam
MPAA G
Budget $180,000,000
Worldwide Gross $527,403,656
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, FortyFour Studios
Also known as
WALL·E, Wall-E, ВАЛЛ·И, Rô-bốt Biết Yêu, Trash Planet, Uôrî, Vāl-i, Vāl-ī, VALL-E, Vall-I, VALL·I, VOL·İ, WALL·E - Der Letzte räumt die Erde auf, WALL·E. Šiukšlių princo istorija, Wall·Y, Wôrî, Γουόλ-Υ, ΓΟΥΟΛ·Υ, Воли, ВОЛЛ-І, УОЛ.И, भिंत-ई, वॉल-ई, 월-E, ウォーリー, 太空奇兵·威E, 机器人总动员, 瓦力
Director
Andrew Stanton
Andrew Stanton
Cast
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Ben Burtt
Ben Burtt
Jeff Garlin
Jeff Garlin
Kim Kopf
Fred Willard
Fred Willard
Cast and Crew
Similar films for WALL·E
The Iron Giant 8.5
The Iron Giant (1999)
Toy Story 8.3
Toy Story (1995)
Monsters University 7.8
Monsters University (2013)
Bolt & Blip: Battle of the Lunar League 4.8
Bolt & Blip: Battle of the Lunar League (2012)
Robots 6.6
Robots (2005)
Coco 8.5
Coco (2017)
Formula vody 4.7
Formula vody (2024)
If You Were the Last 6.3
If You Were the Last (2023)
Finding Nemo 7.9
Finding Nemo (2003)
Klaus 8.3
Klaus (2019)
Spider-Man: Into The Spider-Verse 8.3
Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018)
Inside Out 8.0
Inside Out (2015)
Cartoon in Collections
Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World Films about the End of the World and Survival in a Post-Apocalyptic World
Best Pixar Cartoons Best Pixar Cartoons
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family
Best Animated Feature Films of All Time Best Animated Feature Films of All Time
Animated Films About Friendship Animated Films About Friendship

Cartoon rating

8.5
Rate 389 votes
8.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  47
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Vladimir 8 June 2023, 16:25
До сих пор это мой любимый мультик от Pixar. Безумно трогательная и забавная анимация и сам сюжет. Ну как они показали такую нежную, робкую и храбрую… Read more…
Quotes
EVE Name?
WALL.E WALL-E.
EVE WALL-E?
[giggles]
EVE EVE.
WALL.E [attempting to pronounce it] Eeee...
EVE EVE.
WALL.E Eeeee... aah.
EVE "EVE"! "EVE"!
WALL.E Eeeee... va?
[EVE giggles]
Film Trailers All trailers
WALL·E - trailer in russian
WALL·E Trailer in russian
WALL·E - валл и наушники
WALL·E Валл и наушники
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack WALL·E
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more