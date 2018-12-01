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Poster of Spider-Man: Into The Spider-Verse
8.3
Spider-Man: Into The Spider-Verse - Dubbed trailer 3
Kinoafisha Films Spider-Man: Into The Spider-Verse
8.3

Spider-Man: Into The Spider-Verse

, 2018
Spider-Man: Into The Spider-Verse
USA / Animation, Adventure, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Spider-Man: Into The Spider-Verse
8.3
Spider-Man: Into The Spider-Verse - Dubbed trailer 3
Spider-Man: Into The Spider-Verse  Dubbed trailer 3

Cast

Liev Schreiber
Liev Schreiber
Shameik Moore
Shameik Moore
Miles Morales
Mahershala Ali
Mahershala Ali
Uncle Aaron
Jake Johnson
Jake Johnson
Peter B. Parker
Hailee Steinfeld
Hailee Steinfeld
Gwen Stacy
Nicolas Cage
Nicolas Cage
Chris Pine
Chris Pine
Zoe Kravitz
Zoe Kravitz
Mary Jane
Oscar Isaac
Oscar Isaac
Brian Tyree Henry
Brian Tyree Henry
Jefferson Davis
Lily Tomlin
Lily Tomlin
Aunt May
Luna Lauren Velez
Luna Lauren Velez
Rio Morales
Director Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
Writer Phil Lord, Rodney Rothman
Composer Daniel Pemberton
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2018
Online premiere 26 February 2019
World premiere 1 December 2018
Release date
13 December 2018 Russia WDSSPR 6+
27 December 2018 Argentina
13 December 2018 Australia
13 December 2018 Belarus
10 January 2019 Brazil
14 December 2018 Canada PG
21 December 2018 China
13 December 2018 Croatia
13 December 2018 Czechia
13 December 2018 Denmark
14 December 2018 Estonia MS-6
14 December 2018 Finland
12 December 2018 France
13 December 2018 Germany
14 December 2018 Great Britain
13 December 2018 Greece
13 December 2018 Hong Kong
13 December 2018 Hungary
14 December 2018 India
14 December 2018 Indonesia SU
12 December 2018 Ireland
13 December 2018 Israel
25 December 2018 Italy
8 March 2019 Japan
13 December 2018 Kazakhstan
14 December 2018 Lithuania
25 December 2018 Mexico
20 December 2018 Netherlands
26 December 2018 New Zealand PG
14 December 2018 Norway
25 December 2018 Poland
13 December 2018 Portugal
28 December 2018 Romania
6 December 2018 Singapore
13 December 2018 Slovakia
13 December 2018 Slovenia
21 December 2018 South Africa
12 December 2018 South Korea
21 December 2018 Spain
14 December 2018 Sweden
20 December 2018 Switzerland 8
27 February 2019 Taiwan
10 January 2019 Thailand
14 December 2018 Turkey
14 December 2018 USA
20 December 2018 Ukraine
14 December 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $394,884,133
Production Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Sony Pictures Animation
Also known as
Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Un nuevo universo, Spider-Man: A New Universe, Ämblikmees: Uus universum, Homem-Aranha: No Aranhaverso, Homem-Aranha: No Universo Aranha, Người Nhện: Vũ Trụ Mới, O'rgimchak-odam: Yondosh olamlar, Omul-Păianjen: În lumea păianjenului, Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Pókember - Irány a Pókverzum, Spider-Man Uniwersum, Spider-Man: Dans le Spider-Verse, Spider-Man: Een nieuw universum, Spider-Man: Kohti Hämähäkkiversumia, Spider-Man: New Generation, Spider-Man: Novi svet, Spider-Man: Novi svijet, Spider-Man: Paralelné svety, Spider-Man: Paralelní světy, Spider-Man: Pha ngat Su Chakkrawan-Maengmum, Spider-Man: Un nou univers, Spider-Man: un nuevo uiverso, Spider-Man: Un nuovo universo, Spider-Man: Μέσα στο αραχνο-σύμπαν, Spiderman: Memad ha'Akavish, Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē, Žmogus-voras: į naują visatą, Людина-павук: Навколо всесвіту, Спайдър-мен: В Спайди-вселената, Спајдермен: Нови свет, Человек-паук: Через вселенные, स्पाइडर मैन: स्पाइडर वर्स में, 스파이더맨: 뉴 유니버스, スパイダーマン スパイダーバース, スパイダーマン　スパイダーバース, 蜘蛛人：新宇宙, 蜘蛛侠：平行世界, 蜘蛛侠：平行宇宙, 蜘蛛侠：新纪元, 蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙, سبايدر مان: في عالم العنكبوت, ობობა-კაცი: ობობის სამყაროში, スパイダーマン：スパイダーバース：2018, 뉴스파, Homem Aranha no Aranhaverso, Pókember: Irány a Pókverzum!, Animated Spider-Man, Een Nieuw Universum, Spider-Man: New Universe, 蜘蛛侠1：平行宇宙 (迈尔斯·莫拉斯), Hörümçək Adam: Hörümçək Kainatında, ספיידרמן: מימד העכביש, სპაიდერმენი: ობობის სამყაროში, Homem-Aranha no Aranhaverso, Spider Man : nouvelle génération

Cartoon rating

8.3
Rate 158 votes
8.4 IMDb
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In overall ranking  123 In the Animation genre  27 In the Adventure genre  38 In the Sci-Fi genre  22 In films of USA  82 In films of 2018  5

Film Trailers

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Spider-Man: Into The Spider-Verse - Dubbed trailer 3
Spider-Man: Into The Spider-Verse Dubbed trailer 3
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Spider-Man: Into The Spider-Verse Dubbed trailer 2
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soundtrack Spider-Man: Into The Spider-Verse
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