ProductionColumbia Pictures, Marvel Entertainment, Sony Pictures Animation
Also known as
Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Un nuevo universo, Spider-Man: A New Universe, Ämblikmees: Uus universum, Homem-Aranha: No Aranhaverso, Homem-Aranha: No Universo Aranha, Người Nhện: Vũ Trụ Mới, O'rgimchak-odam: Yondosh olamlar, Omul-Păianjen: În lumea păianjenului, Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde, Pókember - Irány a Pókverzum, Spider-Man Uniwersum, Spider-Man: Dans le Spider-Verse, Spider-Man: Een nieuw universum, Spider-Man: Kohti Hämähäkkiversumia, Spider-Man: New Generation, Spider-Man: Novi svet, Spider-Man: Novi svijet, Spider-Man: Paralelné svety, Spider-Man: Paralelní světy, Spider-Man: Pha ngat Su Chakkrawan-Maengmum, Spider-Man: Un nou univers, Spider-Man: un nuevo uiverso, Spider-Man: Un nuovo universo, Spider-Man: Μέσα στο αραχνο-σύμπαν, Spiderman: Memad ha'Akavish, Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē, Žmogus-voras: į naują visatą, Людина-павук: Навколо всесвіту, Спайдър-мен: В Спайди-вселената, Спајдермен: Нови свет, Человек-паук: Через вселенные, स्पाइडर मैन: स्पाइडर वर्स में, 스파이더맨: 뉴 유니버스, スパイダーマン スパイダーバース, スパイダーマン スパイダーバース, 蜘蛛人：新宇宙, 蜘蛛侠：平行世界, 蜘蛛侠：平行宇宙, 蜘蛛侠：新纪元, 蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙, سبايدر مان: في عالم العنكبوت, ობობა-კაცი: ობობის სამყაროში, スパイダーマン：スパイダーバース：2018, 뉴스파, Homem Aranha no Aranhaverso, Pókember: Irány a Pókverzum!, Animated Spider-Man, Een Nieuw Universum, Spider-Man: New Universe, 蜘蛛侠1：平行宇宙 (迈尔斯·莫拉斯), Hörümçək Adam: Hörümçək Kainatında, ספיידרמן: מימד העכביש, სპაიდერმენი: ობობის სამყაროში, Homem-Aranha no Aranhaverso, Spider Man : nouvelle génération