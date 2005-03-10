Menu
6.4
Robots

Robots

Robots
Synopsis

In a robot world, a young idealistic inventor travels to the big city to join his inspiration's company, only to find himself opposing its sinister new management.
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2005
Online premiere 17 June 2005
World premiere 10 March 2005
Release date
17 March 2005 Russia 0+
9 September 2005 Albania
24 March 2005 Argentina
24 March 2005 Australia
18 March 2005 Austria
1 August 2005 Bahrain
18 June 2005 Belarus
23 March 2005 Belgium
18 March 2005 Brazil
2 April 2005 Brunei Darussalam
1 April 2005 Bulgaria
17 March 2005 Chile
29 July 2005 China
18 March 2005 Colombia
24 March 2005 Croatia
17 March 2005 Czechia
18 March 2005 Denmark
18 March 2005 Ecuador
13 April 2005 Egypt
18 March 2005 Estonia
18 March 2005 Finland
6 April 2005 France
1 April 2005 Georgia
17 March 2005 Germany
15 March 2005 Ghana
18 March 2005 Great Britain
15 April 2005 Greece
28 July 2005 Hong Kong
24 March 2005 Hungary
18 March 2005 Iceland
18 March 2005 Ireland
14 April 2005 Israel
24 March 2005 Italy
30 July 2005 Japan
13 March 2005 Kazakhstan
20 April 2005 Kuwait
2 April 2005 Malaysia
11 March 2005 Mexico
10 August 2005 Mongolia
20 September 2005 Morocco
24 March 2005 Netherlands
10 August 2005 New Zealand
18 March 2005 Norway
18 March 2005 Panama
31 July 2005 Peru
16 March 2005 Philippines
1 June 2005 Poland
17 March 2005 Portugal
19 April 2005 Serbia
10 March 2005 Singapore
9 June 2005 Slovenia
28 July 2005 South Korea
18 March 2005 Spain
18 March 2005 Sweden
17 March 2005 Switzerland
1 April 2005 Taiwan
17 March 2005 Thailand
25 March 2005 Turkey
20 April 2005 UAE
11 March 2005 USA
13 March 2005 Ukraine
18 March 2005 Uruguay
18 March 2005 Venezuela
MPAA PG
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $262,511,490
Production Twentieth Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Also known as
Robots, Roboti, Robotlar, Роботи, Robôs, Роботы, Gia Đình Người Máy, Rāparṭs, Robotai, Robotar, Robotebi, Robotene, Robotid, Robotok, Rōbōṭs, Robots: The IMAX Experience, Robottar, Robotter, Robottsu, Roboty, Vélmenni, Робаты, Роботтар, Роботтор, रोबोट, ロボッツ, 机器人历险记, 機器人歷險記
Director
Carlos Saldanha
Chris Wedge
Cast
Ewan McGregor
Ewan McGregor
Halle Berry
Stanley Tucci
Robin Williams
Cast and Crew
Cartoon rating

6.6
18 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Fender You consider me a friend?
Rodney Copperbottom Sure. What else would I consider you?
Fender I don't know. An embarrassment? A way to rebel against your parents? A desperate cry for help? The list is endless.
