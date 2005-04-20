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Poster of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
6.8
Kinoafisha Films The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
6.8

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

, 2005
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
USA, Great Britain / Comedy, Adventure, Sci-Fi / 18+
Poster of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
6.8

Cast

Helen Mirren
Helen Mirren
Ian McNeice
Ian McNeice
Alan Rickman
Alan Rickman
Stephen Fry
Stephen Fry
The Guide
Bill Bailey
The Whale
Richard Griffiths
Richard Griffiths
Jeltz
Martin Freeman
Martin Freeman
Arthur Dent
Sam Rockwell
Sam Rockwell
Zaphod Beeblebrox
Zooey Deschanel
Zooey Deschanel
Trillian
Bill Nighy
Bill Nighy
John Malkovich
John Malkovich
Warwick Davis
Warwick Davis
Marvin
Director Garth Jennings
Writer Karey Kirkpatrick, Douglas Adams
Composer Joby Talbot
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2005
World premiere 20 April 2005
Release date
9 June 2005 Russia Каскад 12+
28 April 2005 Australia
9 June 2005 Austria
9 June 2005 Belarus
17 August 2005 Belgium
3 June 2005 Brazil
15 July 2005 Bulgaria
29 April 2005 Canada
9 June 2005 Croatia
2 June 2005 Czechia
12 August 2005 Denmark
15 July 2005 Estonia
5 August 2005 Finland
17 August 2005 France
9 June 2005 Germany
28 April 2005 Great Britain
3 June 2005 Greece
2 June 2005 Hong Kong
16 June 2005 Hungary
4 May 2005 Iceland
28 April 2005 Ireland
12 May 2005 Israel
12 August 2005 Italy
10 September 2005 Japan
9 June 2005 Kazakhstan
3 June 2005 Latvia
23 June 2005 Malaysia
3 June 2005 Mexico
4 August 2005 Netherlands
28 April 2005 New Zealand
29 July 2005 Norway
12 August 2005 Panama
22 June 2005 Philippines
10 June 2005 Poland
25 August 2005 Portugal
17 June 2005 Romania
2 June 2005 Singapore
23 June 2005 Slovenia
29 July 2005 South Africa
26 August 2005 South Korea
2 September 2005 Spain
3 August 2005 Sweden
9 June 2005 Switzerland
15 July 2005 Taiwan
2 June 2005 Thailand
19 August 2005 Turkey
8 June 2005 UAE
29 April 2005 USA
9 June 2005 Ukraine
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $104,478,416
Production Touchstone Pictures, Spyglass Entertainment, Everyman Pictures
Also known as
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Guía del viajero intergaláctico, Per Anhalter durch die Galaxis, À Boleia Pela Galáxia, Autostopem przez galaktykę, Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi, Đường Đến Dải Ngân Hà, Galaktikas ceļvedis stopētājiem, Galaktikos gidas, Galaxis útikalauz stopposoknak, Ghidul Autostopistului Galactic, Guía del autoestopista galáctico, Guida galattica per autostoppisti, Guide galactique, Gyriste ton galaxia me otostop, H2G2 : Le Guide du voyageur galactique, Haikerens guide til galaksen, Le guide galactique, Liftarens guide till galaxen, Linnunradan käsikirja liftareille, O Guia do Mochileiro das Galáxias, Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas, Stopárov Sprievodca Galaxiou, Stopárov sprievodca po Galaxii, Štoparski vodnik po galaksiji, Stopařův průvodce po Galaxii, Vodič kroz galaksiju za autostopere, Γυρίστε τον γαλαξία με οτοστόπ, Автостопом по галактике, Автостопом по галактиці, Аутостоперски водич кроз галаксију, Пътеводител на галактическия стопаджия, 星際大奇航, 銀河ヒッチハイク・ガイド, O Mochileiro das Galáxias, La Guia del Viajero, Stoparski vodnik po Galaksiji, H2G2, le guide du voyageur galactique

Film rating

6.8
Rate 28 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2302 In the Comedy genre  573 In the Adventure genre  464 In the Sci-Fi genre  296 In films of USA  1405 In films of Great Britain  192 In films of 2005  34
Updated 5 September 2023
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soundtrack The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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