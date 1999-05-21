Menu
Russian
Poster of Dogma
7.6 IMDb Rating: 7.3
Dogma

Dogma

Dogma 18+
Synopsis

An abortion clinic worker with a special heritage is called upon to save the existence of humanity from being negated by two renegade angels trying to exploit a loop-hole and reenter Heaven.
Country USA
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1999
World premiere 21 May 1999
Release date
10 February 2000 Russia 16+
16 December 1999 Australia
12 November 1999 Brazil
17 February 2000 Czechia 15+
19 January 2000 France
20 April 2000 Germany
26 December 1999 Great Britain
21 January 2000 Greece
26 December 1999 Ireland
27 June 2003 Italy
8 July 2000 Japan
10 February 2000 Kazakhstan
3 August 2000 Netherlands
31 March 2000 Portugal
17 June 2000 South Korea 18
11 February 2000 Spain
20 April 2000 Sweden
12 November 1999 USA
10 February 2000 Ukraine
MPAA R
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $33,660,229
Production View Askew Productions
Also known as
Dogma, Догма, Bearclaw, Dogme, Giáo Lý, God, Δόγμα, ドグマ, 怒犯天条, 怒犯天條, 艾拉妮丝之怒犯天条
Director
Kevin Smith
Kevin Smith
Cast
Ben Affleck
Matt Damon
Linda Fiorentino
Salma Hayek
Alan Rickman
Cast and Crew
Similar films for Dogma
Don't Tempt Me 6.4
Don't Tempt Me (2001)
Oh, God! 6.6
Oh, God! (1977)
Little Nicky 5.5
Little Nicky (2000)
Jay and Silent Bob Strike Back 7.2
Jay and Silent Bob Strike Back (2001)
Jay and Silent Bob Reboot 5.7
Jay and Silent Bob Reboot (2019)
Clerks 3 6.8
Clerks 3 (2022)
Mallrats 6.9
Mallrats (1995)
Clerks 7.6
Clerks (1994)
Jersey Girl 6.9
Jersey Girl (2004)
Chasing Amy 7.2
Chasing Amy (1996)
Clerks II 7.1
Clerks II (2006)
Zack and Miri Make a Porno 6.8
Zack and Miri Make a Porno (2008)

7.6
Goofs

(at around 48 minutes) When Bartleby outlines all the Mooby outlets and merchandise before the Mooby Inc. board, neither he nor the board make any reference to the fast-food outlet seen earlier in the film.

Quotes
Bethany What's he like?
Metatron God? Lonely. But funny. He's got a great sense of humor. Take sex for example. There's nothing funnier than the ridiculous faces you people make mid-coitus.
Bethany Sex is a joke in heaven?
Metatron The way I understand it, it's mostly a joke down here, too.
soundtrack Dogma
Stills
