6.9 IMDb Rating: 6.9
12 posters
Kinoafisha Films The World's End

The World's End

The World's End 18+
Synopsis

Five friends who reunite in an attempt to top their epic pub crawl from twenty years earlier unwittingly become humanity's only hope for survival.
The World's End - trailer in russian 1
The World's End  trailer in russian 1
Country Great Britain
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2013
Online premiere 15 September 2013
World premiere 10 July 2013
Release date
17 October 2013 Russia UPI 18+
1 August 2013 Australia
13 September 2013 Austria
17 October 2013 Belarus
16 October 2013 Belgium
25 October 2013 Brazil
8 November 2013 Bulgaria
23 August 2013 Canada
24 October 2013 Czechia
14 November 2013 Denmark
8 November 2013 Finland
28 August 2013 France
11 September 2013 Germany
19 July 2013 Great Britain
31 July 2013 Iceland
19 July 2013 Ireland
26 September 2013 Italy
17 October 2013 Kazakhstan
11 October 2013 Mexico
14 November 2013 Netherlands
18 July 2013 New Zealand
18 October 2013 Norway
19 July 2013 Portugal
19 September 2013 Singapore
23 October 2013 Slovakia
29 November 2013 Spain
9 October 2013 Sweden
23 August 2013 USA
17 October 2013 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $46,092,117
Production Universal Pictures, Focus Features, Relativity Media
Also known as
The World's End, Bienvenidos al fin del mundo, Kraj svijeta, Dünyanın Sonu, É o Fim do Mundo, Heróis de Ressaca, Koniec świata, La fine del mondo, Le dernier pub avant la fin du monde, Maailmalõpu pubi, Na konci sveta, Ngày Tàn Của Thế Giới, Pasaules gals, Pasaulio pabaiga, Pr' konc sveta, Pub pod Końcem Świata, Sfarsitul lumii, To już jest koniec, To już koniec, To telos tou kosmou, U konce sveta, V pätici po opici, Világvége, Wâruzu Endo Yopparai ga Sekai o sukû!, Το τέλος του κόσμου, Армагеддец, Кінець Світу, Краят на света, Свршетак света, ワールズ・エンド　酔っぱらいが世界を救う！, 世界尽头, 醉後末日
Director
Edgar Wright
Edgar Wright
Cast
Rosamund Pike
Rosamund Pike
Simon Pegg
Simon Pegg
Nick Frost
Nick Frost
Paddy Considine
Paddy Considine
Martin Freeman
Martin Freeman
Cast and Crew
Film rating

6.9
6.9 IMDb
Film Reviews
The World's End - trailer in russian 1
The World's End Trailer in russian 1
The World's End - trailer in russian 2
The World's End Trailer in russian 2
Stills
