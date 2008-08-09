Menu
7.1 IMDb Rating: 7.1
Kinoafisha Films Tropic Thunder

Tropic Thunder

Tropic Thunder 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Through a series of freak occurrences, a group of actors shooting a big-budget war movie are forced to become the soldiers they are portraying.
Tropic Thunder - trailer in russian
Tropic Thunder  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2008
Online premiere 12 September 2008
World premiere 9 August 2008
Release date
14 August 2008 Russia UPI 16+
9 August 2008 Australia
14 August 2008 Belarus
18 September 2008 Brazil
19 September 2008 Bulgaria
13 August 2008 Canada
10 October 2008 Denmark
19 September 2008 Finland
15 October 2008 France
18 September 2008 Germany
19 September 2008 Great Britain
25 September 2008 Greece
4 September 2008 Hungary
25 January 2024 Iceland 16 year age limit
24 October 2008 Italy
14 August 2008 Kazakhstan
4 March 2024 Lithuania N16
25 September 2008 Netherlands
9 August 2008 New Zealand R16
26 September 2008 Norway
26 September 2008 Poland
18 September 2008 Portugal
25 September 2008 Slovakia 15
10 December 2008 South Korea 18
19 September 2008 Sweden
10 October 2008 Turkey
13 August 2008 USA
14 August 2008 Ukraine
24 October 2008 Viet Nam
MPAA R
Budget $92,000,000
Worldwide Gross $195,703,708
Production Dreamworks Pictures, Red Hour Films, Goldcrest Pictures
Also known as
Tropic Thunder, Una guerra de película, Tonnerre sous les tropiques, Furtuna tropicala, Griaustinis tropikuose, Jaja w tropikach, Ra'am Tropi, Sấm Nhiệt Đới, Tempestade Tropical, Troopiline kõu, Tropic Thunder - Hol Dir die volle Dröhnung!, Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!, Tropická bouře, Tropická búrka, Tropik Fırtına, Tropiki kataigida, Tropska grmljavina, Tropski vihar, Tropu negaiss, Trópusi vihar, Trovão Tropical, Tunet tropical, Τροπική καταιγίδα, Грім у тропіках, Солдаты неудачи, Тропичен гром, Тропическа буря, Тропска бура, Тропска олуја/Tropska oluja, Тропски гром, トロピック・サンダー　史上最低の作戦, 開麥拉驚魂, 雷霆喪星
Director
Ben Stiller
Cast
Ben Stiller
Jack Black
Nick Nolte
Jay Baruchel
Robert Downey Jr.
Film rating

7.1
Rate 71 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1707
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Independent 2 April 2015, 12:51
Читаю комменты и, вот уже в который раз, понимаю: на вкус и цвет...
Чего тут спорить, фильм - специфический, но очень качественный!
Если такой стиль… Read more…
Independent 2 April 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/08/2008 - 15:45:28):Мне нравится циничный армейско-сортирный гротеск... обожаю прапора Задова, фильм ДМБ, особо ржачная… Read more…
Quotes
Les Grossman First, take a big step back... and literally, FUCK YOUR OWN FACE! I don't know what kind of pan-pacific bullshit power play you're trying to pull here, but Asia Jack is my territory. So whatever you're thinking, you'd better think again! Otherwise I'm gonna have to head down there and I will rain down an un-Godly fucking firestorm upon you! You're gonna have to call the fucking United Nations and get a fucking binding resolution to keep me from fucking destroying you. I'm talking scorched earth, motherfucker! I will massacre you! I WILL FUCK YOU UP!
Film Trailers All trailers
Tropic Thunder - trailer in russian
Tropic Thunder Trailer in russian
Tropic Thunder - trailer
Tropic Thunder Trailer
Listen to the
soundtrack Tropic Thunder
Stills
