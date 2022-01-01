Жанр кинокомиксов продолжает процветать, и в 2017 году поклонников супергеройских франшиз ждет множество интересных новинок. Студия Marvel в этом году запланировала сразу три проекта – сиквел «Стражей Галактики», триквел «Тора» и первый «сольник» о Человеке-пауке, роль которого примерил в прошлогоднем «Первом Мстителе: Противостояние» Том Холланд. А под конец года Warner Bros. и DC Comics порадуют зрителей своим самым амбициозным «ансамблевым» супергеройским блокбастером «Лига справедливости».

Могучие рейнджеры

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс, Билл Хейдер, Наоми Скотт, Бекки Джи, Дакре Монтгомери, Фиона Врум, Дэвид Денман, Сара Грэй

Немало нашумевшие в России «Могучие рейнджеры» получили из-за наличия ЛГБТ-персонажа возрастной рейтинг 18+ и, несмотря на все опасения критиков, все-таки собрали неплохую кассу в прокате, практически гарантировав съемки сиквела. Первый в 2017 году супергеройский блокбастер, фильм «Могучие рейнджеры» рассказывает о пяти обычных старшеклассниках, которые волею судеб должны примерить на себя роль супергероев – и спасти от инопланетной угрозы не только собственный мелкий городок Энджел Гроув, но и всю планету.

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Стражи Галактики. Часть 2

Дата премьеры в России: 4 мая 2017

В главных ролях: Крис Прэтт, Вин Дизель, Брэдли Купер, Зои Салдана, Карен Гиллан, Курт Рассел, Бенисио Дель Торо, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Шон Ганн, Сильвестр Сталлоне

Продолжение «Стражей Галактики» не только вернет на экраны звездную компанию в лице героев Криса Прэтта, Дэйва Батисты, Зои Салдана, Брэдли Купера и Вина Дизеля, но и познакомит зрителей с рядом новичков. Ключевые роли в сиквеле «Стражей Галактики» получили «ветераны» Голливуда Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне – первый сыграет отца Звездного лорда, живую планету Эго, второму же досталась некая таинственная роль. Режиссер «Стражей» Джеймс Ганн уже пообещал третью часть и возвращение Рассела со Сталлоне в киновселенную Marvel в следующих фильмах.

Дублированный трейлер:

Трансформеры: Последний рыцарь

Дата премьеры в России: 22 июня 2017

В главных ролях: Марк Уолберг, Джеррод Кармайкл, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Энтони Хопкинс, Лора Хэддок, Тайриз Гибсон, Лиам Гэрриган, Стэнли Туччи

Новые «Трансформеры» - которые, по слухам, станут последним для Майкла Бэя в качестве режиссера фильмом франшизы – продолжат историю Оптимуса Прайма, который обнаруживает, что его родной мир, Кибертрон, превратился в мертвую планету, и ответственен за произошедшее сам Прайм. Оптимус находит способ вернуть планету к жизни, но для того, чтобы воплотить задуманное, ему предстоит отыскать легендарный артефакт Земли – меч короля Артура.

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Чудо-женщина

Дата премьеры в России: 1 июня 2017

В главных ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Люси Дэвис, Юэн Бремнер, Дэнни Хьюстон, Саид Тагмауи

Первый супергеройский блокбастер во всей истории Голливуда, центральной героиней которого стала женщина, «Чудо-женщина» с Галь Гадот в главной роли представляет собой кинематографическую историю происхождения персонажа, уже знакомого поклонникам киновселенной DC Comics / Warner Bros. по «Бэтмен против Супермена». В «Чудо-женщине» зрителям расскажут, как принцесса амазонок превратилась в величайшую супергероиню Земли.

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Человек-паук: Возвращение домой

Дата премьеры в России: 6 июля 2017

В главных ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей, Майкл Китон, Зендея Коулман, Тони Револори, Лора Хэрриер, Дональд Гловер, Хэннибал Бёресс, Абрам Атта, Энгаури Райс

Совместный проект Disney, Marvel и студии Sony Pictures, которой принадлежат права на Человека-паука, новый «Человек-паук: Возвращение домой» рассказывает о приключениях Питера Паркера после событий «Первый Мститель: Противостояние». Юный супергерой постепенно учится управлять своими способностями, а помогает ему в этом Тони Старк / Железный человек, внезапно превратившийся в мудрого наставника и поставщика технологичных гаджетов для своего подопечного. Новому Человеку-пауку предстоит пройти настоящее испытание на прочность, когда на его пути встает Стервятник – злодей, у которого есть личные причины ненавидеть Тони Старка.

Дублированный трейлер на русском языке:

Тор: Рагнарек

Дата премьеры в России: 2 ноября 2017

В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Марк Руффало, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Сэм Нил, Идрис Эльба

Завершение трилогии о Торе, которое создатели описывают как «мостик» между событиями предыдущих фильмов киновселенной Marvel и грядущим грандиозным блокбастером «Мстители: Война бесконечности», объединит множество звезд. К Крису Хемсворту, Тому Хиддлстону, Энтони Хопкинсу и Эдрису Эльба, снимавшимся в предыдущих фильмах о Торе, в «Тор: Рагнарек» присоединились такие знаменитые актеры, как Кейт Бланшетт, Карл Урбан, Джефф Голдблюм и Марк Руффало. По сюжету «Тор: Рагнарек» Тору и примкнувшему к нему Халку предстоит остановить Хелу – древнюю и опаснейшую богиню, цель которой – уничтожить все Девять миров при помощи Локи.

Лига справедливости

Дата премьеры в России: 16 ноября 2017

В главных ролях: Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Эми Адамс, Рэй Фишер, Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Дж.К. Симмонс, Уиллем Дэфо, Джереми Айронс

Пожалуй, самый ожидаемый супергеройский блокбастер 2017 года и одновременно самый амбициозный проект киновселенной Warner Bros. / DC Comics, «Лига справедливости» представляет собой ансамблевый фильм, который объединит всех уже знакомых зрителям супергероев DC. Бэтмену, Супермену, Чудо-женщине, Аквамену, Киборгу и другим героям предстоит объединиться в борьбе со страшным врагом – Степпенвулфом и его приспешниками Парадемонами, угрожающими человечеству.

Дублированный трейлер на русском языке: