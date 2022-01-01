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Что посмотреть в марте?

Весна идет – весне дорогу! Но и про новые впечатляющие премьеры марта тоже забывать не стоит.

В первый день весны в кинотеатрах стартует дебютный фильм Михаила Идова «Юморист», специальный показ которого состоялся на Берлинале. Трагикомедия рассказывает о жизни эстрадного юмориста в середине 1980-х, его творческом кризисе и реалиях того времени.

7 марта в прокат выходит долгожданный новый супергеройский блокбастер «Капитан Марвел». Бри Ларсон сыграла пилота ВВС, чья ДНК смешивается с ДНК пришельцами, награждая ее уникальными способностями.  

Есть, кто соскучился по Натали Портман? Тогда рекомендуем посмотреть музыкальную драму «Vox Lux», звезда «Черного лебедя» перевоплотилась в знаменитую певицу, страдающую от тяжелой психологической травмы.

14 марта в кинотеатрах покажут фэнтези «Рожденный стать королем». 12-летний британский школьник-неудачник неожиданно оказывается современным королем Артуром, вместе с друзьями он должен спасти мир от средневекового злодея.

14 марта состоится премьера новой остросюжетной ленты «Время возмездия». Главная героиня в исполнении Николь Кидман сталкивается с ошибками прошлого, которые необходимо исправить.

Ностальгическая картина «Середина 90-х» тоже выйдет в прокат 14 марта. Режиссерский дебют Джоны Хилл повествует о мальчишке, который сближается с группой скейтеров и благодаря им познает радости взросления. Не обойдется и без саундтреков от легендарных Pixies и Nirvana.

21 марта российские зрители смогут увидеть на большом экране еще один интересный проект с Николь Кидман – байопик «Стертая личность». По настоянию родителей сын баптистского священника должен пройти специальную терапию, чтобы «излечиться» от своей гомосексуальности.

Еще один нетривиальный сюжет подарит нам драматический триллер «В объятьях лжи» с Хлоей Морец и Изабель Юппер. Фильм расскажет о девушке, переехавшей на Манхэттен, там она заводит дружбу с таинственной вдовой. Но вскоре кто-то из них поймет, что крепко запутался в паутине обмана. В кино с 21 марта.

Также с 7 марта не пропустите самый милый мультфильм этой весны - «Королевский корги», в центре сюжета окажется любимец британской королевы, сбежавший из Букингемского дворца.

Если устали от сложных сценариев и запутанных поворотов сюжета, и хочется сходить в кино на легкую комедию, то не пропустите отечественную новинку «Трезвый водитель». Молодая охотница за олигархами знакомится с приезжим парнем, выдающим себя за миллионера. В кино с 21 марта.

28 марта Тим Бертон представит свой новый фильм «Дамбо», игровой ремейк классического мультфильма Disney вновь познакомит зрителей с летающим слоненком. Ему предстоит столкнуться с предательством и насмешками, а также вместе с новыми друзьями раскрыть мрачные секреты цирка.

«Мы» - новый фильм Джордана Пила, режиссера нашумевшего хоррора «Прочь», так что хотя бы поэтому его стоит посмотреть. Семейная пара с детьми собирается провести чудесные выходные за городом, но неожиданное появление соседей не предвещает ничего хорошего.  В кино с 28 марта.

Закончим нашу подборку на веселой ноте, с 28 марта смотрите в кино комедию «Пляжный бездельник». Мэттью МакКонахи изобразил отвязного тусовщика по кличке Лунный пес, чья жизнь проходит в череде пляжных вечеринок. Однажды он получает возможность разбогатеть, но пойдет ли он на определенные жертвы ради безбедного существования?

Капитан Марвел
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.0
Юморист
Юморист
драма, биография 2018, Россия / Латвия / Чехия
6.0
Vox Lux
Vox Lux
мюзикл, драма 2019, США
6.0
Трезвый водитель
Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.0
Королевский корги
Королевский корги
анимация 2019, Бельгия
6.0
Время возмездия
Время возмездия
боевик, триллер, драма 2018, США
6.0
Середина 90-х
Середина 90-х
драма, комедия 2018, США
7.0
Рожденный стать королем
Рожденный стать королем
фантастика 2018, США
7.0
Стертая личность
Стертая личность
драма, биография 2018, США
6.0
В объятиях лжи
В объятиях лжи
триллер, драма 2018, США / Ирландия
7.0
Дамбо
Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.0
Мы
Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.0
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