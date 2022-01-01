Что посмотреть в марте?

Весна идет – весне дорогу! Но и про новые впечатляющие премьеры марта тоже забывать не стоит.

В первый день весны в кинотеатрах стартует дебютный фильм Михаила Идова «Юморист», специальный показ которого состоялся на Берлинале. Трагикомедия рассказывает о жизни эстрадного юмориста в середине 1980-х, его творческом кризисе и реалиях того времени.

7 марта в прокат выходит долгожданный новый супергеройский блокбастер «Капитан Марвел». Бри Ларсон сыграла пилота ВВС, чья ДНК смешивается с ДНК пришельцами, награждая ее уникальными способностями.

Есть, кто соскучился по Натали Портман? Тогда рекомендуем посмотреть музыкальную драму «Vox Lux», звезда «Черного лебедя» перевоплотилась в знаменитую певицу, страдающую от тяжелой психологической травмы.

14 марта в кинотеатрах покажут фэнтези «Рожденный стать королем». 12-летний британский школьник-неудачник неожиданно оказывается современным королем Артуром, вместе с друзьями он должен спасти мир от средневекового злодея.

14 марта состоится премьера новой остросюжетной ленты «Время возмездия». Главная героиня в исполнении Николь Кидман сталкивается с ошибками прошлого, которые необходимо исправить.

Ностальгическая картина «Середина 90-х» тоже выйдет в прокат 14 марта. Режиссерский дебют Джоны Хилл повествует о мальчишке, который сближается с группой скейтеров и благодаря им познает радости взросления. Не обойдется и без саундтреков от легендарных Pixies и Nirvana.

21 марта российские зрители смогут увидеть на большом экране еще один интересный проект с Николь Кидман – байопик «Стертая личность». По настоянию родителей сын баптистского священника должен пройти специальную терапию, чтобы «излечиться» от своей гомосексуальности.

Еще один нетривиальный сюжет подарит нам драматический триллер «В объятьях лжи» с Хлоей Морец и Изабель Юппер. Фильм расскажет о девушке, переехавшей на Манхэттен, там она заводит дружбу с таинственной вдовой. Но вскоре кто-то из них поймет, что крепко запутался в паутине обмана. В кино с 21 марта.

Также с 7 марта не пропустите самый милый мультфильм этой весны - «Королевский корги», в центре сюжета окажется любимец британской королевы, сбежавший из Букингемского дворца.

Если устали от сложных сценариев и запутанных поворотов сюжета, и хочется сходить в кино на легкую комедию, то не пропустите отечественную новинку «Трезвый водитель». Молодая охотница за олигархами знакомится с приезжим парнем, выдающим себя за миллионера. В кино с 21 марта.

28 марта Тим Бертон представит свой новый фильм «Дамбо», игровой ремейк классического мультфильма Disney вновь познакомит зрителей с летающим слоненком. Ему предстоит столкнуться с предательством и насмешками, а также вместе с новыми друзьями раскрыть мрачные секреты цирка.

«Мы» - новый фильм Джордана Пила, режиссера нашумевшего хоррора «Прочь», так что хотя бы поэтому его стоит посмотреть. Семейная пара с детьми собирается провести чудесные выходные за городом, но неожиданное появление соседей не предвещает ничего хорошего. В кино с 28 марта.

Закончим нашу подборку на веселой ноте, с 28 марта смотрите в кино комедию «Пляжный бездельник». Мэттью МакКонахи изобразил отвязного тусовщика по кличке Лунный пес, чья жизнь проходит в череде пляжных вечеринок. Однажды он получает возможность разбогатеть, но пойдет ли он на определенные жертвы ради безбедного существования?