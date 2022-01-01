Что посмотреть в июне?

Лето началось! Теплые дни, белые ночи и, конечно, доза ярких солнечных премьер нам всем обеспечена!

7 июня в прокат выходит «Мир Юрского периода 2», продолжение культовой франшизы про динозавров, которой в этом году исполняется 25 лет. Герои Криса Прэтта и Брайс Даллас Ховард вернутся на остров доисторических рептилий, чтобы спасти их от извержения вулкана.

Всем, кто любит русский рок и ностальгические картины о СССР, стоит посмотреть новую ленту Кирилла Серебренникова «Лето». Премьера прошла на Каннском фестивале и довольно успешно.

Также с 7 июня не пропустите комедию «Красотка на всю голову» с обаятельной «пышкой» Эми Шумер. Главная героиня, ударившись головой, обретает аномальную уверенность в себе.

14 июня, спустя 14 лет после выхода оригинального мультфильма Pixar «Суперсемейка», в кинотеатрах стартует сиквел - «Суперсемейка 2». Любимые герои и их трое неугомонных детишек спасут наш мир от уничтожения.

Ценители постапокалиптической фантастики, специально для вас Джеймс Франко снял «Мир будущего». 14 июня начнется опасное путешествие в стиле «Безумного Макса». Помимо Франко в фильме увидим Миллу Йовович, Люси Лью и Снуп Догга.

Еще один сиквел в июньских релизах - «План побега 2». Сильвестр Сталлоне вернется к роли Рэя Бреслина, элитного оперативника, способного выбраться из любой тюрьмы. На этот раз он вместе со своей командой попробует вытащить друга из самого защищенного места на земле.

14 июня свет увидит долгожданная британская комедия «Аферисты поневоле», ее съемки закончились уже несколько лет назад, а в прокат выходит только сейчас. В центре сюжета - муж и жена, одолжившие у мафиози крупную сумму денег. Проигравшись в казино, незадачливые супруги не видят другого выхода, как сбежать в Лос-Анджелес.

21 июня состоится самое дерзкое ограбление лета, на большие экраны выходят «8 подруг Оушена». Дебби Оушен, сестра небезызвестного Дэнни, собирается украсть дорогое ожерелье прямо с шеи владелицы. Актерский состав криминальной комедии впечатляет: Сандра Буллок, Рианна, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер Кейт Бланшетт, Оливия Манн и Дакота Фаннинг.

С 21 июня в кинотеатрах стартует комедия Марюса Вайсберга «Ночная смена». Главный герой, потеряв работу на заводе, идет танцевать стриптиз. Надо же как-то семью кормить. Пытаясь скрыть новое занятие от жены, бывший сварщик попадает в череду нелепых и очень смешных ситуаций.

Хороших комедий много не бывает! С 28 июня рекомендуем сходить на фильм «Ты водишь». Сюжет весьма забавный – пятеро друзей с самого детства играют в салочки, ребята растут, а игра становится все изобретательнее.

Смех смехом, но и драму никто не отменял. 28 июня состоится премьера ленты «Во власти стихии», основанной на реальных событиях. Молодая влюбленная парочка (Сэм Клафлин и Шейлин Вудли) перегоняет яхту с острова Таити в Калифорнию. Их чувства и тела на прочность проверит мощнейший ураган, в который они попадают.

Возможно, кто-то подумал, что в июне беда с добротными боевиками. Спешим заверить, что это не так! Напоследок оставили остросюжетный экшн – «Убийца 2. Против всех». Агенты ЦРУ развязывают войну между наркокартелями, бойня будет жестокой. В кино с 28 июня.

В июньском прокате нашлось место и для теплого душевного кино о женщинах и для женщин. Картина «50 весенних дней» рассказывает о том, как бывает непросто искать себя в зрелом возрасте, но всегда нужно пытаться.