Топ 10 самых ожидаемых исторических фильмов 2018

Скиф

Поклонников жанра фэнтези в 2018 году ждет интересная новинка отечественного кинематографа – историческое фэнтези «Скиф», действие которого разворачивается в далекую историческую эпоху. Главный герой, ратник Лютобор, ради спасения семьи отправляется в опасный путь, а проводником его становится пленный скиф Куница. Ради общей цели даже враги способны на время объединиться, и Лютобору, для которого скиф – опасный язычник, безжалостный убийца, предстоит убедиться в этом на собственном опыте на пути к пристанищу последних скифов, где обоих ждет почти неминуемая смерть.

Темные времена

Задолго до того, как «Темные времена» вышли в прокат, фильму и лично Гэри Олдману прочили как минимум номинацию на «Оскар» 2018, а то и статуэтку – поскольку как раз такие фильмы, крепкие исторические драмы, Киноакадемия, как известно, ценит больше других картин. В «Темных временах» Олдман изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Уинстона Черчилля – знаменитого политика, чуть ли не в одиночку переломившего судьбу Великобритании.

Рубеж

После «Притяжения» в отечественном кинематографе, похоже, набирает популярность новый жанр – фантастического боевика. В приключенческой картине «Рубеж» столкнуться с фантастическим и необъяснимым предстоит Павлу Прилучному, который играет роль Михаила – главного героя, в жизни которого есть абсолютно все, кроме любви. Впрочем, и любовь в жизни Михаила скоро появляется – но, как это часто бывает, ради счастливого финала герою придется пройти множество испытаний. Получив возможность перемещаться во времени, Михаил вынужден принять участие в опаснейшем экзистенциальном квесте, чтобы не сойти с ума и остаться в привычной реальности.

Секретное досье

Стивен Спилберг в 2018 году порадует своих поклонников сразу двумя новыми проектами, и если «Первому игроку приготовиться» снят в привычном для Спилберга жанре фантастики, то вот «Секретное досье» - фильм, что называется, «под Оскар», ведь именно такие биографические драмы очень любят члены Киноакадемии США. В основу фильма легли реальные события – история о журналистах американских газет The New York Times и The Washington Post, которым удалось опубликовать секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. Картина порадует не только интригующими поворотами сюжета, но и звездным кастом – главные роли сыграли Том Хэнкс и блистательная Мерил Стрип.

Первые

Фото со съемок

Очередной исторической драмой в 2018 году зрителей порадует режиссер Дмитрий Суворов. Картина «Первые», основанная на реальных событиях, расскажет о невероятном подвиге и любви супругов Прончищевых, изучавших Якутию в качестве полярных исследователей из экспедиции Витуса Беринга.

T-34

Пожалуй, ни один другой жанр не удается отечественным кинематографистам так хорошо, как жанр военной драмы, и в 2018 году зрителей порадует очередная такая картина – «Т-34», действие которой разворачивается в годы Великой отечественной войны. В центре истории, растянувшейся на несколько военных лет – вчерашний курсант Ивушкин, который вступает в неравный бой против танкового аса Ягера и, вопреки всему, выигрывает это сражение. Однако судьба вновь проверяет Ивушкина спустя несколько лет, когда в 1944 году оказавшийся в плену герой снова сталкивается с уже знакомым врагом, а его легендарный Т-34 – с устрашающим Ягером.

Мария – королева Шотландии

2018 год явно становится годом Марго Робби – звезда «Отряда самоубийц» в этом году будет фигурировать на большом экране регулярно, и одним из ее новых проектов стала историческая драма «Мария – королева Шотландии». В фильме, где компанию Марго составила Сирша Ронан, рассказывается история соперничества Марии и ее кузины, Елизаветы I, королевы Англии, которая трагически закончилась для самой Марии.

Последний портрет

Стэнли Туччи пополнил список актеров, пробующих свои силы на режиссерском поприще – и представляет биографическую драму «Последний портрет», главные роли в которой играют выдающиеся актеры, Арми Хаммер и Джеффри Раш. Действие в исторической картине разворачивается в романтическом Париже эпохи шестидесятых: главный герой, художник Альберто Джакометти, никак не может найти счастье в привычной жизни, хотя, казалось бы, имеет абсолютно все – от состояния и славы до любви и признания. Вкус к жизни Альберто возвращает нечаянный знакомый – позирующий ему для портрета Джеймс Лорд. Работа над портретом затягивается, когда сделка перерастает в увлекательную дружбу на фоне живописных парижских декораций.

Первый человек

Фото со съемок

В 2017 году «Ла-ла Ленд» от режиссера Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях стал главным фаворитом «Оскара», а в 2018 году зрители увидят еще один результат сотрудничества Шазелла и Гослинга – правда, на этот раз в совершенно ином жанре. Историческая драма «Первый человек» переосмыслит биографию легендарного Нила Армстронга – американского астронавта и первого человека на Луне.

Гонка века

Замечательной биографической драмой, действие которой разворачивается в исторический период конца 60-х годов XX века, порадует зрителей британский кинематограф. В «Гонке века» заняты такие блестящие актеры, как Колин Фёрт, Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, а сам фильм повествует о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который отправляется в кругосветную гонку за приз «Золотой глобус», надеясь тем самым спастись от банкротства своей фирмы и долгов. Поняв, что гонку ему не выиграть, Дональд задумывает обманный маневр.