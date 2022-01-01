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Самые ожидаемые исторические фильмы 2018

В 2018 году зрителям вновь предстоит учить мировую историю по фильмам соответствующего жанра: в прокате в этом году появится свыше десятка по-настоящему интересных исторических драм, представляющих собой новую интерпретацию реальных событий прошлых эпох. От Марго Робби в роли королевы Шотландии и Райана Гослинга в роли астронавта Нила Армстронга до Гэри Олдмана в роли Уинстона Черчилля, «Киноафиша» рекомендует лучшие исторические фильмы, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Скиф
Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.0
Темные времена
Темные времена
драма, военный, исторический 2017, Великобритания
7.0
Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
Секретное досье
Секретное досье
драма, исторический, биография 2017, США
6.0
Первые
Первые
драма, приключения, исторический 2018, Россия
5.0
Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
Две королевы
Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.0
Последний портрет
Последний портрет
драма, биография 2017, Великобритания
6.0
Человек на Луне
Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.0
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.0
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
Гонка века
Гонка века
драма, приключения 2017, Великобритания
6.0

Топ 10 самых ожидаемых исторических фильмов 2018

Скиф

Поклонников жанра фэнтези в 2018 году ждет интересная новинка отечественного кинематографа – историческое фэнтези «Скиф», действие которого разворачивается в далекую историческую эпоху. Главный герой, ратник Лютобор, ради спасения семьи отправляется в опасный путь, а проводником его становится пленный скиф Куница. Ради общей цели даже враги способны на время объединиться, и Лютобору, для которого скиф – опасный язычник, безжалостный убийца, предстоит убедиться в этом на собственном опыте на пути к пристанищу последних скифов, где обоих ждет почти неминуемая смерть.

Темные времена

Задолго до того, как «Темные времена» вышли в прокат, фильму и лично Гэри Олдману прочили как минимум номинацию на «Оскар» 2018, а то и статуэтку – поскольку как раз такие фильмы, крепкие исторические драмы, Киноакадемия, как известно, ценит больше других картин. В «Темных временах» Олдман изменился до неузнаваемости, перевоплотившись в Уинстона Черчилля – знаменитого политика, чуть ли не в одиночку переломившего судьбу Великобритании.

Рубеж

После «Притяжения» в отечественном кинематографе, похоже, набирает популярность новый жанр – фантастического боевика. В приключенческой картине «Рубеж» столкнуться с фантастическим и необъяснимым предстоит Павлу Прилучному, который играет роль Михаила – главного героя, в жизни которого есть абсолютно все, кроме любви. Впрочем, и любовь в жизни Михаила скоро появляется – но, как это часто бывает, ради счастливого финала герою придется пройти множество испытаний. Получив возможность перемещаться во времени, Михаил вынужден принять участие в опаснейшем экзистенциальном квесте, чтобы не сойти с ума и остаться в привычной реальности.

Секретное досье

Стивен Спилберг в 2018 году порадует своих поклонников сразу двумя новыми проектами, и если «Первому игроку приготовиться» снят в привычном для Спилберга жанре фантастики, то вот «Секретное досье» - фильм, что называется, «под Оскар», ведь именно такие биографические драмы очень любят члены Киноакадемии США. В основу фильма легли реальные события – история о журналистах американских газет The New York Times и The Washington Post, которым удалось опубликовать секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. Картина порадует не только интригующими поворотами сюжета, но и звездным кастом – главные роли сыграли Том Хэнкс и блистательная Мерил Стрип.

Первые

Фото со съемок

Очередной исторической драмой в 2018 году зрителей порадует режиссер Дмитрий Суворов. Картина «Первые», основанная на реальных событиях, расскажет о невероятном подвиге и любви супругов Прончищевых, изучавших Якутию в качестве полярных исследователей из экспедиции Витуса Беринга.

T-34

Пожалуй, ни один другой жанр не удается отечественным кинематографистам так хорошо, как жанр военной драмы, и в 2018 году зрителей порадует очередная такая картина – «Т-34», действие которой разворачивается в годы Великой отечественной войны. В центре истории, растянувшейся на несколько военных лет – вчерашний курсант Ивушкин, который вступает в неравный бой против танкового аса Ягера и, вопреки всему, выигрывает это сражение. Однако судьба вновь проверяет Ивушкина спустя несколько лет, когда в 1944 году оказавшийся в плену герой снова сталкивается с уже знакомым врагом, а его легендарный Т-34 – с устрашающим Ягером.

Мария – королева Шотландии

2018 год явно становится годом Марго Робби – звезда «Отряда самоубийц» в этом году будет фигурировать на большом экране регулярно, и одним из ее новых проектов стала историческая драма «Мария – королева Шотландии». В фильме, где компанию Марго составила Сирша Ронан, рассказывается история соперничества Марии и ее кузины, Елизаветы I, королевы Англии, которая трагически закончилась для самой Марии.

Последний портрет

Стэнли Туччи пополнил список актеров, пробующих свои силы на режиссерском поприще – и представляет биографическую драму «Последний портрет», главные роли в которой играют выдающиеся актеры, Арми Хаммер и Джеффри Раш. Действие в исторической картине разворачивается в романтическом Париже эпохи шестидесятых: главный герой, художник Альберто Джакометти, никак не может найти счастье в привычной жизни, хотя, казалось бы, имеет абсолютно все – от состояния и славы до любви и признания. Вкус к жизни Альберто возвращает нечаянный знакомый – позирующий ему для портрета Джеймс Лорд. Работа над портретом затягивается, когда сделка перерастает в увлекательную дружбу на фоне живописных парижских декораций.

Первый человек

Фото со съемок

В 2017 году «Ла-ла Ленд» от режиссера Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях стал главным фаворитом «Оскара», а в 2018 году зрители увидят еще один результат сотрудничества Шазелла и Гослинга – правда, на этот раз в совершенно ином жанре. Историческая драма «Первый человек» переосмыслит биографию легендарного Нила Армстронга – американского астронавта и первого человека на Луне.

Гонка века

Замечательной биографической драмой, действие которой разворачивается в исторический период конца 60-х годов XX века, порадует зрителей британский кинематограф. В «Гонке века» заняты такие блестящие актеры, как Колин Фёрт, Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, а сам фильм повествует о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте, который отправляется в кругосветную гонку за приз «Золотой глобус», надеясь тем самым спастись от банкротства своей фирмы и долгов. Поняв, что гонку ему не выиграть, Дональд задумывает обманный маневр.

 

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