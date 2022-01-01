Что посмотреть в августе?

Последний летний месяц вступил в свои права, но разве это повод расстраиваться? Впереди много интересных премьер! Киноафиша подготовила подборку для любителей каждого жанра.

2 августа в прокат выходит лиричная комедийная драма «Кристофер Робин». Юэн МакГрегор сыграл повзрослевшего Кристофера, чьи маленькие плюшевые друзья возвращаются, чтобы внести радость в скучные дни главного героя.

В начале августа в кинотеатрах стартует показ канадского хоррора «Голодные Z». Как ясно из названия, зрителей ждут изрядно проголодавшиеся зомби, только вот любят они не стейки, а мозги. Любителям жанра «зомби-апокалипсис» рекомендуем.

Также 2 августа состоится премьера биографичной криминальной драмы «Кодекс Готти». Джон Траволта перевоплотится в знаменитого босса мафии Джона Готти.

9 августа готовьтесь увидеть эпичнейшее сражение этого лета – Джейсон Стэйтем против гигантской акулы в фильме «Мег: Монстр глубины».

Не пропустите экшн-комедию с Милой Кунис «Шпион, который меня кинул». Две подружки попадают под обаяние британского агента и бегут спасать мир.

Про детей мы тоже не забыли, 9 августа состоится премьера мультфильма «В поисках Йети». Отважная девушка-детектив и ботаник-ученый отправляются в захватывающее путешествие, чтобы найти снежного человека.

С 16 августа у любителей мюзиклов, а особенно группы ABBA, начнется настоящий праздник. В прокат выходит «Mamma Mia 2» - восхитительная Мерил Стрип, бесподобная Шер и лучшие мужчины «старого» Голливуда – Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард и Колин Ферт, заставят вас петь, смеяться и даже плакать от умиления.

Может ли собака-робот стать лучшим другом? Узнаем из фантастического боевика «Аксель»: металлический пес, созданный военными, находит хозяина в лице подростка-бунтаря. В кино с 16 августа.

Гарри Поттер вырос и отправлен на «Опасное задание». Поясняем, Дэниел Рэдклифф сыграл пилота, перевозящего наркотики. Не по своей воле, конечно, а ради спасения семьи. Криминальная драма «Опасное задание» в прокате с 16 августа.

С 22 августа на больших экранах появится несокрушимый Марк Уолберг. В боевике «22 мили» суперагент секретного подразделения должен защитить очень важного свидетеля в деле об индонезийских политиках-коррупционерах.

Еще один крутой экшн увидим в конце августа - «Отель «Артемида»». Джоди Фостер в роли строгой медсестры, заведует гостиницей-больницей для преступников, в которой каждый может залечь на дно и зализать раны.

30 августа в кино стартует третья и заключительная часть мистического киносериала о Николае Васильевиче – «Гоголь. Страшная месть». Писателю предстоит разрушить древнее проклятье и узнать, кто стоит за убийствами молодых девушек.

Также с 30 августа Киану Ривз предстанет в позабытом романтическом амплуа в мелодраме «Как женить холостяка». Компанию ему составит Вайнона Райдер.