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Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в августе?

Что посмотреть в августе?

Последний летний месяц вступил в свои права, но разве это повод расстраиваться? Впереди много интересных премьер! Киноафиша подготовила подборку для любителей каждого жанра.

2 августа в прокат выходит лиричная комедийная драма «Кристофер Робин». Юэн МакГрегор сыграл повзрослевшего Кристофера, чьи маленькие плюшевые друзья возвращаются, чтобы внести радость в скучные дни главного героя.

В начале августа в кинотеатрах стартует показ канадского хоррора «Голодные Z». Как ясно из названия, зрителей ждут изрядно проголодавшиеся зомби, только вот любят они не стейки, а мозги. Любителям жанра «зомби-апокалипсис» рекомендуем.

Также 2 августа состоится премьера биографичной криминальной драмы «Кодекс Готти». Джон Траволта перевоплотится в знаменитого босса мафии Джона Готти.

9 августа готовьтесь увидеть эпичнейшее сражение этого лета – Джейсон Стэйтем против гигантской акулы в фильме «Мег: Монстр глубины».

Не пропустите экшн-комедию с Милой Кунис «Шпион, который меня кинул». Две подружки попадают под обаяние британского агента и бегут спасать мир.

Про детей мы тоже не забыли, 9 августа состоится премьера мультфильма «В поисках Йети». Отважная девушка-детектив и ботаник-ученый отправляются в захватывающее путешествие, чтобы найти снежного человека.

С 16 августа у любителей мюзиклов, а особенно группы ABBA, начнется настоящий праздник. В прокат выходит «Mamma Mia 2» - восхитительная Мерил Стрип, бесподобная Шер и лучшие мужчины «старого» Голливуда – Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард и Колин Ферт, заставят вас петь, смеяться и даже плакать от умиления.

Может ли собака-робот стать лучшим другом? Узнаем из фантастического боевика «Аксель»: металлический пес, созданный военными, находит хозяина в лице подростка-бунтаря. В кино с 16 августа.

Гарри Поттер вырос и отправлен на «Опасное задание». Поясняем, Дэниел Рэдклифф сыграл пилота, перевозящего наркотики. Не по своей воле, конечно, а ради спасения семьи. Криминальная драма «Опасное задание» в прокате с 16 августа.

С 22 августа на больших экранах появится несокрушимый Марк Уолберг. В боевике «22 мили» суперагент секретного подразделения должен защитить очень важного свидетеля в деле об индонезийских политиках-коррупционерах.

Еще один крутой экшн увидим в конце августа - «Отель «Артемида»». Джоди Фостер в роли строгой медсестры, заведует гостиницей-больницей для преступников, в которой каждый может залечь на дно и зализать раны.

30 августа в кино стартует третья и заключительная часть мистического киносериала о Николае Васильевиче – «Гоголь. Страшная месть». Писателю предстоит разрушить древнее проклятье и узнать, кто стоит за убийствами молодых девушек.

Также с 30 августа Киану Ривз предстанет в позабытом романтическом амплуа в мелодраме «Как женить холостяка». Компанию ему составит Вайнона Райдер.

Кристофер Робин
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.0
Кодекс Готти
Кодекс Готти
биография, драма, криминал 2017, США
4.0
Опасное задание
Опасное задание
боевик, триллер, драма, криминал 2018, США
4.0
В поисках Йети
В поисках Йети
анимация, комедия, приключения 2017, Канада
5.0
Аксель
Аксель
фантастика 2018, США
7.0
Голодные Z
Голодные Z
ужасы 2017, Канада
6.0
22 мили
22 мили
боевик 2018, США
6.0
Mamma Mia 2
Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.0
Шпион, который меня кинул
Шпион, который меня кинул
комедия, боевик 2018, США
6.0
Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.0
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.0
Как женить холостяка
Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.0
Отель «Артемида»
Отель «Артемида»
криминал, боевик, триллер 2018, Великобритания
6.0
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