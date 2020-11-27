Во 2 сезоне сериала «Вирджин Ривер» главная героиня Мэл с головой погружается в заботу о беременной Шармейн. В ее положении необходимы максимальная ласка и внимание. Однако девушке довольно сложно найти общий язык с обитателями дома Хоуп. Кроме того, беременность своеобразно влияет на ее характер, делая капризной и очень вспыльчивой. Мэл также пытается утрясти свои собственные семейный проблемы. В частности, ей нужно помириться с сестрой покойного супруга и почтить память Марка. Но в голову, к сожалению, не приходит ничего особенного. В это же время Пейдж сталкивается с ошибками прошлого, а Джек ностальгирует по былым временам.