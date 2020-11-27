Меню
Вирджин-Ривер 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Вирджин-Ривер
Киноафиша Сериалы Вирджин-Ривер Сезоны Сезон 2

Virgin River 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вирджин-Ривер»

Во 2 сезоне сериала «Вирджин Ривер» главная героиня Мэл с головой погружается в заботу о беременной Шармейн. В ее положении необходимы максимальная ласка и внимание. Однако девушке довольно сложно найти общий язык с обитателями дома Хоуп. Кроме того, беременность своеобразно влияет на ее характер, делая капризной и очень вспыльчивой. Мэл также пытается утрясти свои собственные семейный проблемы. В частности, ей нужно помириться с сестрой покойного супруга и почтить память Марка. Но в голову, к сожалению, не приходит ничего особенного. В это же время Пейдж сталкивается с ошибками прошлого, а Джек ностальгирует по былым временам.

Новые начинания New Beginnings
Сезон 2 Серия 1
27 ноября 2020
Сюрприз Taken by Surprise
Сезон 2 Серия 2
27 ноября 2020
На следующее утро The Morning After
Сезон 2 Серия 3
27 ноября 2020
Сплетни Rumor Has It
Сезон 2 Серия 4
27 ноября 2020
Воспоминания Can't Let Go
Сезон 2 Серия 5
27 ноября 2020
Прошлое Out of the Past
Сезон 2 Серия 6
27 ноября 2020
Переломный момент Breaking Point
Сезон 2 Серия 7
27 ноября 2020
Слепые пятна Blindspots
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2020
Опасность Hazards Ahead
Сезон 2 Серия 9
27 ноября 2020
Потрясение Blown Away
Сезон 2 Серия 10
27 ноября 2020
