Во 2 сезоне 6 серии сериала «Вирджин Ривер» главная героиня хочет почтить память покойного Марка, но никак не может придумать достойный способ. На фоне стресса Джек начинает глупить. В это же время Пейдж пытается попросить прощения с помощью пирога.
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