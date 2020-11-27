Во 2 сезоне 10 серии сериала «Вирджин Ривер» священнослужитель принимает важное решение, которое впоследствии повлияет на всю его жизнь. Хоуп разговаривает с доком. А Мэл активно следит за Брэди в надежде узнать, что же случилось со Спенсером...
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