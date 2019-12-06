В 1 сезоне сериала «Вирджин-Ривер» в центре сюжета оказывается бывшая медсестра по имени Мэл. Стремясь начать новый этап в жизни, она переезжает в провинциальный городишко, даже не подозревая о том, какие встречи и открытия ожидают ее в будущем. По ходу развития событий Мэл знакомится с местными жителями, в том числе с морпехом Джеком, который тут же привлекает ее внимание. Ситуацию обостряет обнаруженный на пороге дома младенец — герои никак не могут решить, что с ним делать: отдать соцопеке или все-таки попробовать вернуть биологической матери.