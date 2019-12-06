Меню
Вирджин-Ривер 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вирджин-Ривер
Вирджин-Ривер Сезоны Сезон 1

Virgin River 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вирджин-Ривер»

В 1 сезоне сериала «Вирджин-Ривер» в центре сюжета оказывается бывшая медсестра по имени Мэл. Стремясь начать новый этап в жизни, она переезжает в провинциальный городишко, даже не подозревая о том, какие встречи и открытия ожидают ее в будущем. По ходу развития событий Мэл знакомится с местными жителями, в том числе с морпехом Джеком, который тут же привлекает ее внимание. Ситуацию обостряет обнаруженный на пороге дома младенец — герои никак не могут решить, что с ним делать: отдать соцопеке или все-таки попробовать вернуть биологической матери.

Список серий сериала Вирджин-Ривер
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Жизнь продолжается Carry On
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2019
Брошенные Lost
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2019
... и найденные ... and Found
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2019
Раненое сердце A Wounded Heart
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2019
Под огнем Under Fire
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2019
Меняемся партнерами Let's Mingle
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2019
Если откроется правда If Truth Be Told
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2019
Пролить свет Into the Light
Сезон 1 Серия 8
6 декабря 2019
У всех есть тайны Everybody Has a Secret
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2019
Неожиданный финал Unexpected Endings
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2019
