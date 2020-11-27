Во 2 сезоне 7 серии сериала «Вирджин Ривер» Мэл обсуждает план ближайших родов с Шармейн и Джеком. Они стараются учесть любые осложнения и даже самые плохие сценарии. Местный священник переживает из-за тела, не так давно найденного полицией в лесу.
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