Вирджин-Ривер 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Вирджин-Ривер
Virgin River 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Вирджин-Ривер»

В 3 сезоне сериала «Вирджин-Ривер» в центре событий находится бывшая медицинская сестра по имени Мэл, которая решает переехать в маленький калифорнийский город в надежде забыть свою прошлую жизнь и начать что-то новое. По ходу развития истории она знакомится с местными жителями, в том числе с морпехом Джеком, который сразу же привлекает внимание главной героини. В новых сериях Мэл погружается в воспоминания и пытается разобраться в своих отношениях с Джеком. Есть ли у них совместное будущее? Тем временем Лили раскрывает свои истинные чувства, а Док узнает о серьезном недуге.

Рейтинг сериала

7.4 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Нет дыма... Where There's Smoke...
Сезон 3 Серия 1
9 июля 2021
Липкие лапки Sticky Feet
Сезон 3 Серия 2
9 июля 2021
Запчасти и разбитые сердца Spare Parts and Broken Hearts
Сезон 3 Серия 3
9 июля 2021
Дыхание перехватило Take My Breath Away
Сезон 3 Серия 4
9 июля 2021
Маленькие секреты и большие тайны Kindling
Сезон 3 Серия 5
9 июля 2021
Джек и Джилл Jack and Jill
Сезон 3 Серия 6
9 июля 2021
Порознь Split
Сезон 3 Серия 7
9 июля 2021
Жизнь и смерть Life and Death
Сезон 3 Серия 8
9 июля 2021
Солнце взойдет The Sun Also Rises
Сезон 3 Серия 9
9 июля 2021
Свадьба, ребенок и никаких похорон A Wedding, No Funeral and a Baby
Сезон 3 Серия 10
9 июля 2021
