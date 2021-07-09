В 3 сезоне сериала «Вирджин-Ривер» в центре событий находится бывшая медицинская сестра по имени Мэл, которая решает переехать в маленький калифорнийский город в надежде забыть свою прошлую жизнь и начать что-то новое. По ходу развития истории она знакомится с местными жителями, в том числе с морпехом Джеком, который сразу же привлекает внимание главной героини. В новых сериях Мэл погружается в воспоминания и пытается разобраться в своих отношениях с Джеком. Есть ли у них совместное будущее? Тем временем Лили раскрывает свои истинные чувства, а Док узнает о серьезном недуге.