Во 2 сезоне 2 серии сериала «Вирджин Ривер» Шармейн никак не может войти в ритм жизни в доме Хоуп. Мэл пытается ей помочь, но, по всей видимости, все ее усилия напрасны. Параллельно Пейдж в очередной раз сталкивается со своим непростым прошлым.
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