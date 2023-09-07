В 5-м сезоне сериала «Вирджин-Ривер» продолжается история медсестры, которая переехала из Лос-Анджелеса в далекий городок, расположенный в штате Северная Калифорния. Она поразилась тому, что и кого она там обнаружила. Напомним, в финале предыдущего сезона Чармейн просит Джека о поддержке на вечеринке по случаю рождения ребенка. У Мел проходит трудный разговор с Кассандрой. Проповедник волнуется о Кристофере после их звонка. Вернон и Хоуп спорят о необходимости ухода на дому, а Мел говорит с Кэмероном о его странном поведении. Затем Мел и Джек наконец-то получают результаты, которых так долго ждали.