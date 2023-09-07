Меню
Вирджин-Ривер 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Вирджин-Ривер
Virgin River 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 5-й сезон сериала «Вирджин-Ривер»

В 5-м сезоне сериала «Вирджин-Ривер» продолжается история медсестры, которая переехала из Лос-Анджелеса в далекий городок, расположенный в штате Северная Калифорния. Она поразилась тому, что и кого она там обнаружила. Напомним, в финале предыдущего сезона Чармейн просит Джека о поддержке на вечеринке по случаю рождения ребенка. У Мел проходит трудный разговор с Кассандрой. Проповедник волнуется о Кристофере после их звонка. Вернон и Хоуп спорят о необходимости ухода на дому, а Мел говорит с Кэмероном о его странном поведении. Затем Мел и Джек наконец-то получают результаты, которых так долго ждали. 

7.4 IMDb
Второй шанс A Second Chance
Сезон 5 Серия 1
7 сентября 2023
Певчая птица Songbird
Сезон 5 Серия 2
7 сентября 2023
Обдуманный риск Calculated Risk
Сезон 5 Серия 3
7 сентября 2023
Не так, как прежде Never Gonna Be the Same
Сезон 5 Серия 4
7 сентября 2023
Испытание огнем Trial by Fire
Сезон 5 Серия 5
7 сентября 2023
Время героев Heroes Rise
Сезон 5 Серия 6
7 сентября 2023
Из пепла From the Ashes
Сезон 5 Серия 7
7 сентября 2023
Полнолуние Full Moon
Сезон 5 Серия 8
7 сентября 2023
Пик Ангела Angel's Peak
Сезон 5 Серия 9
7 сентября 2023
День труда Labor Day
Сезон 5 Серия 10
7 сентября 2023
Чем больше, тем веселее The More the Merrier
Сезон 5 Серия 11
30 ноября 2023
Рождество и отец Father Christmas
Сезон 5 Серия 12
30 ноября 2023
