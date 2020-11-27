Во 2 сезоне 8 серии сериала «Вирджин Ривер» акушерка Мэл пытается выяснить причины странного недуга. В конце концов они с доком понимают, что имеют дело с пищевым отравлением. Джек помогает своему приятелю разобраться с Кэлвином.
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