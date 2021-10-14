Во 2 сезоне 8 серии сериала «Училки в законе» директор распорядилась подготовить учебное заведение к предстоящему торжеству. Скоро школа распахнет свои двери для первоклашек. Училки идут на рынок, но внезапно попадают в игорное заведение.