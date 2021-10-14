Во 2 сезоне 10 серии сериала «Училки в законе» противоречия между старшеклассниками продолжаются. Катя встретилась с отцом и матерью Вадика. Его папе нужен переводчик в Великобритании. Другие родители хотят, чтобы Алену отстранили.
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