Во 2 сезоне 10 серии сериала «Училки в законе» противоречия между старшеклассниками продолжаются. Катя встретилась с отцом и матерью Вадика. Его папе нужен переводчик в Великобритании. Другие родители хотят, чтобы Алену отстранили.