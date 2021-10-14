Во 2 сезоне 13 серии сериала «Училки в законе» Иван оказывается дома, а вот Богомол, который отправился на автобусе, попал в автокатастрофу. Он сильно ударился головой, что спровоцировало потерю памяти. Боря очнулся в монастыре.