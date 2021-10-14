Во 2 сезоне 12 серии сериала «Училки в законе» преподавательнице русского языка Алене опять нужна помощь. Ей необходимо оказаться на родительском собрании. Училки стараются отыскать деньги, чтобы помочь Алениной подруге. У нее проблемы на аукционе.
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