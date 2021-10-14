Во 2 сезоне 9 серии сериала «Училки в законе» в учебное заведение на некоторое время перевели мажоров из элитного лицея. Между школьниками и новоприбывшими возникли напряженные отношения. Директор находит выход из сложившейся ситуации.
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