Во 2 сезоне 5 серии сериала «Училки в законе» сын учительницы математики Софии отправился в игорное заведение и попал на крупную сумму денег. Он задолжал казино несколько миллионов рублей. Преподавательницы раздумывают, где достать эту сумму.
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