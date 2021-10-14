Во 2 сезоне 5 серии сериала «Училки в законе» сын учительницы математики Софии отправился в игорное заведение и попал на крупную сумму денег. Он задолжал казино несколько миллионов рублей. Преподавательницы раздумывают, где достать эту сумму.