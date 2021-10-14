Во 2 сезоне 4 серии сериала «Училки в законе» становится понятно, что директор школы вообще не собирается оставлять свою должность. По крайней мере, по доброй воле. Тем временем застройщики готовятся к сносу дома Галины. Сможет ли она им помешать?