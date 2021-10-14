Во 2 сезоне 16 серии сериала «Училки в законе» Башлыков осознает, что за преступления Афанасьева ответственен Щедрин, но добраться до него нелегко. Воспользовавшись тем, что его супруга знакома со Щедриным, Башлыков зовет его в гости.