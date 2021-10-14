Во 2 сезоне 7 серии сериала «Училки в законе» преступники установили слежку за училками. Они настаивают, чтобы те отдали им деньги. Преподавательницы готовы сбросить с себя бремя ответственности, однако добраться до тайника не так-то просто.
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