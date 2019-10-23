Меню
Овальный кабинет 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Овальный кабинет
The Oval
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Овальный кабинет»

В 1 сезоне сериала «Овальный кабинет» действие разворачивается вокруг амбициозного политика по имени Хантер Франклин. Каким-то чудесным образом ему удается стать лидером на выборах президента страны. Вместе со своей семьей Хантер перебирается в Белый дом и пытается привыкнуть к образу главы США. Со стороны чета Франклин выглядит практически идеальной, однако за этим «фасадом» скрывается множество темных тайн, которые только предстоит узнать зрителям. Довольно быстро становится понятно, что главный герой преследует какие-то личные интересы, которые спрятаны за маской ответственного политика и патриота.

4.4 IMDb
Пилот The Pilot
Сезон 1 Серия 1
23 октября 2019
Незабываемый Unforgettable
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2019
Жара Heat
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2019
Крысы чуют яд Rats Can Smell Poison
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2019
Союзники Allies
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2019
Лабораторные крысы Lab Rats
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2019
Темная овца The Dark Sheep
Сезон 1 Серия 7
4 декабря 2019
Глаз на воробья Eye on the Sparrow
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2019
Рыбная чаша The Fish Bowl
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2019
Становится черным Going Black
Сезон 1 Серия 10
8 января 2020
Объединенный фронт The United Front
Сезон 1 Серия 11
15 января 2020
Скрытые секреты Hidden Secrets
Сезон 1 Серия 12
22 января 2020
Страх божий Fear of God
Сезон 1 Серия 13
6 мая 2020
Один раз One Time
Сезон 1 Серия 14
13 мая 2020
Рабочие часы Clock Work
Сезон 1 Серия 15
20 мая 2020
Опасная игра The Dangerous Game
Сезон 1 Серия 16
27 мая 2020
Пять семей Five Families
Сезон 1 Серия 17
3 июня 2020
Я и ты Me and You
Сезон 1 Серия 18
10 июня 2020
Невежественный Clueless
Сезон 1 Серия 19
17 июня 2020
Чувство долга Call of Duty
Сезон 1 Серия 20
24 июня 2020
Крестный отец The Godfather
Сезон 1 Серия 21
1 июля 2020
Любящие родители The Loving Parents
Сезон 1 Серия 22
8 июля 2020
Нежданный гость Unexpected Guest
Сезон 1 Серия 23
15 июля 2020
Двадцать четыре часа Twenty-four Hours
Сезон 1 Серия 24
22 июля 2020
Один из нас One of Us
Сезон 1 Серия 25
22 июля 2020
