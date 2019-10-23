В 1 сезоне сериала «Овальный кабинет» действие разворачивается вокруг амбициозного политика по имени Хантер Франклин. Каким-то чудесным образом ему удается стать лидером на выборах президента страны. Вместе со своей семьей Хантер перебирается в Белый дом и пытается привыкнуть к образу главы США. Со стороны чета Франклин выглядит практически идеальной, однако за этим «фасадом» скрывается множество темных тайн, которые только предстоит узнать зрителям. Довольно быстро становится понятно, что главный герой преследует какие-то личные интересы, которые спрятаны за маской ответственного политика и патриота.